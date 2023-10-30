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Беспорядки в аэропорту Махачкалы

Аэропорт Махачкалы закрыт, все рейсы отменены. Проблема — в массовых беспорядках

Самолеты отправляют на запасные аэродромы

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В беспорядках участвуют сотни жителей

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В ночь на 30 октября Росавиация объявила о закрытии аэропорта Махачкалы.

Проблема — в массовых беспорядках. Этим вечером там начался бунт из-за протестующих против прибытия рейса из Израиля. Дагестанцы прорвались в терминал и на взлетную полосу.

— В связи с проникновением неизвестных лиц на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет. Меры действуют до нормализации ситуации. На месте работают органы правопорядка, — сказано в сообщении Росавиации.

Самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на запасные аэродромы.

Всё о событиях в Дагестане мы собираем в онлайн-трансляции.

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