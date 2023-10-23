«До сих пор собираем осколки». Чего боятся жители района в Иркутске, где год назад на дом рухнул Су-30

Их дом тряхнуло так сильно, но это не было похоже на землетрясение. Повсюду стоял гул, горело разлившееся авиатопливо.



— Мы пытались кастрюльками затушить горящий самолет, — чуть усмехается Татьяна, а потом добавляет, — потому что в такой момент голова не работает.



Семья тушила горящие деревья, забор, помогала пожарным протянуть шланги и отбивалась от зевак, которые лезли на забор, на гараж, на участок. «Была масса людей, которые не пытались помочь, а только хотели снять происходящее. А нам-то было не до этого. Приходилось посылать всех нецензурно», — возмущенно объясняет женщина.



Первые полгода все члены семьи спали вместе — муж, жена, их 16-летняя дочь и кошка.

— Дочь очень долго боялась, только недавно начала отходить от всего. Не дай бог кому-нибудь это испытать, — замечает Татьяна.

