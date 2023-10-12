«После Донбасса год лежал на диване»: история разведчика, который ушел в никуда и пришел, куда надо

Так осенью 2015 года Алексей вернулся в родной Озёрск Челябинской области и следующий год провел дома, с мамой. Говорит: «Пролежал на диване». — «Пил?» — «Нет, не пил, просто не было сил и желания что-то делать». — «Посттравматическое стрессовое расстройство?» — «Тоже нет».



— Понимаешь, в Донбассе тогда была вольница, всё делали, что хотели. Ты ездишь, где хочешь, у тебя оружие, это сильно влияет. Потом ты возвращаешься, здесь другая жизнь. Маме моей говорили: «Посмотри, здоровый лоб у тебя на шее сидит, лучше бы работать пошел». А мать отвечала: «Пусть сидит, на тарелку супа я ему заработаю. Главное, вернулся, живой, здоровый, а работать пойдет — пить начнет».

