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Конфликт Израиля и ПалестиныИстории

«Извините, мы не работаем — продавцы ушли в армию»: что сегодня происходит в Израиле — наблюдения новосибирцев

По словам сибиряка, в городах закрыли крупные магазины и запретили большими группами собираться на улице

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В пригороде столицы стало меньше автомобилей. По словам новосибирца, местные живут точно также, а если слышат сирену, то спускаются в бомбоубежище или выходят в подъезд

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Утром в субботу, 7 октября, обострился израильско-палестинский конфликт: радикалы сектора Газа нанесли удары по городам Израиля, сирены работали и в столице. НГС пообщался с новосибирцами, которы сейчас находятся в стране: одни торопятся домой, а другие говорят, что паники нет. По словам жителей, мужчины уходят в армию, людям запретили собираться в большие группы, машин в городе стало меньше, а сирены и взрывы пугают несильно. Что происходит в Тель-Авиве и его пригороде — в материале НГС.

Звучат сирены, мужчины уходят в армию

Антон (имя изменено по его просьбе) живет и работает в Новосибирске, а перед началом пандемии Covid мужчина получил гражданство Израиля. Недавно он приехал в страну, чтобы помочь своему ребенку с переездом: сибиряк живет в пригороде Тель-Авива, в небольшом городе-спутнике — Холон. По его словам, там спокойно.

— В Израиле система оповещения работает интересно: как только образуется залп, то просчитывают, куда могут долететь ракеты, и в этих районах приходит сообщение на телефон и раздается сирена. Хлопки мы слышали — это звуки работы системы ПВО, — рассказывает сибиряк.

Как говорит Антон, в Холон ракеты не долетают — их быстро сбивают. Но у местных уже выработана привычка: если слышат сирену, то сразу берут дорожный чемоданчик и спускаются в убежище. Если же убежища рядом нет, то выходят в подъезд. По словам сибиряка, ракеты, которые летят на Израиль, обычно не пробивают стены домов, но могут попасть в машину, и автомобиль взорвется.

Мужчина заметил, что на дорогах стало меньше машин и нет пробок. По его предположению, это связано с тем, что многие мужчины ушли в армию как резервисты. При этом на улицах шумно, потому что занятия в школах отменили и дети играют во дворах, а пожилые жители все так же сидят на лавочках, болтают и попивают кофе.

Мужчина отметил, что люди продолжают заниматься своими делами: например, на фотографии мужчина спокойно работает

Мужчина отметил, что люди продолжают заниматься своими делами: например, на фотографии мужчина спокойно работает

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Из очередей мужчина видел только одну — в больницу. Люди, по словам новосибирца, ждали по пять часов на улице, чтобы сдать кровь.

— Вчера по Холону было объявление, попросили не приходить сдавать кровь, потому что ее не успевают принимать и негде хранить. Звали только тех, у кого редкая группа крови. Люди ждут даже ночью, — объяснил мужчина.

Об огромных очередях в банк крови рассказывали НГС и другие новосибирцы: они отмечали, что через 40 минут после открытия в холле уже не было место.

Закрыли большие магазины и запретили собираться на улице

Сибиряк отмечает, что небольшая нехватка продуктов есть: например, в магазине может не оказаться помидоров из-за нарушения логистики, но потом продукты появляются.

При этом в стране не работают большие магазины, потому что командование тыла отдало приказ о том, что в закрытых помещениях не должно быть больше 50 человек. Жителям запретили собираться и на улице больше чем по 10 человек из-за угрозы терактов.

— IKEA не работает, потому что бомбоубежище не рассчитано на такое большое количество покупателей. Закрыли магазины примерно 7 октября, все маленькие работают, — отмечает мужчина. — Панику в городе я не заметил.

В магазинах очередей нет, уверяет мужчина, а перебои с поставками бывают, но редко

В магазинах очередей нет, уверяет мужчина, а перебои с поставками бывают, но редко

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Антон видел, как из магазина несут большие пакеты, но это были не обычные жители, а представители религиозной общины. Они помогают тем, кто сейчас находится в армии: покупают им в больших количествах напитки и сладости. Также возле некоторых магазинов, говорит сибиряк, устанавливают корзины, в которые можно положить продукты и вещи для военных.

Резервистов, говорит Антон со ссылкой на местное правительство, много, поэтому мужчин просят больше не приходить.

— Шли с женой по улице, увидели маленький магазин, где продают корм для животных, на нем записка: «Извините, что мы не работаем, продавцы ушли в армию, если вам срочно нужен корм, позвоните моей маме» и указан номер телефона, — рассказал он.

По словам Антона, многих жителей перевели на удаленную работу, потому что в офисных зданиях небольшие бомбоубежища, в которых не поместятся все. Самолеты, отметил он, летают не так часто и по другим маршрутам, но улететь из страны, уверен сибиряк, можно.

Другая жительница Новосибирска, Елизавета в день начала военных действий оказалась в Тель-Авиве с сыном, которому сейчас 2,5 года. По ее словам, в городе бывает сирена, слышны взрывы, но паники среди жителей она не заметила. Больше беспокоятся друзья и знакомые.

Женщина рассказала, что ей пришлось поменять билеты и полететь не прямым рейсом из Израиля в Новосибирск, а с пересадкой в Узбекистане. За обмен и билеты она заплатила более 50 тысяч рублей.

«Готовы реагировать»

НГС связался и с новосибирской еврейской общиной, где сообщили, что 9 октября проводили собрание из-за ситуации в Израиле, но подробности раскрывать отказались, заявив, что руководителя нет на месте.

В местном отделении российского «Красного Креста» рассказали, что сейчас вопросами помощи новосибирцам, которые находятся в Израиле, занимается посольство, а в само отделение обращений о помощи не поступало.

— Мы следим за ситуацией. Готовы реагировать по мере необходимости, — сообщила исполнительный директор Новосибирского отделения российского «Красного Креста» Елена Кокорина.

В посольстве России в Израиле жителям советуют воздержаться от поездок в страну в туристических целях до нормализации обстановки. Тем, кто уже оказался там, перемещаться следует осторожно и следить за сообщениями местных властей.

После случившихся обстрелов Израиль официально объявил состояние войны. Наши коллеги пообщались с россиянами, которые сейчас живут в Израиле о том, что происходит в стране и как изменилась их жизнь. Все, что известно о конфликте мы собираем в одном сюжете.

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