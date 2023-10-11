«Извините, мы не работаем — продавцы ушли в армию»: что сегодня происходит в Израиле — наблюдения новосибирцев

Звучат сирены, мужчины уходят в армию

Антон (имя изменено по его просьбе) живет и работает в Новосибирске, а перед началом пандемии Covid мужчина получил гражданство Израиля. Недавно он приехал в страну, чтобы помочь своему ребенку с переездом: сибиряк живет в пригороде Тель-Авива, в небольшом городе-спутнике — Холон. По его словам, там спокойно.

— В Израиле система оповещения работает интересно: как только образуется залп, то просчитывают, куда могут долететь ракеты, и в этих районах приходит сообщение на телефон и раздается сирена. Хлопки мы слышали — это звуки работы системы ПВО, — рассказывает сибиряк.