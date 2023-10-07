Очереди в банк крови и отмена учебы: новосибирцы, которые живут в Израиле — о том, что происходит в стране

Как рассказала читательница НГС Мария, в Израиль она переехала год назад. Женщина живет на севере в Хайфе. По словам сибирячки, утром террористы из сектора Газа начали обстреливать территорию страны, на юге они смогли прорваться в Израиль. Как отметила Мария, выпущено 2200 ракет в районе юга страны и центра. Несмотря на военное положение в стране, в Хайфе ситуация спокойная, люди продолжают жить обычной жизнью.

