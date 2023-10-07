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Очереди в банк крови и отмена учебы: новосибирцы, которые живут в Израиле — о том, что происходит в стране

Несмотря на военное положение, люди сохраняют спокойствие

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Люди продолжают ходить на работу

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Сегодня утром в центральной и южной части Израиля объявили воздушную тревогу, сирены работали и в Тель-Авиве. Позднее стало известно, что с территории сектора Газа выпустили десятки ракет, есть прямые попадания в Тель-Авиве и Ашкелоне. Уроженцы Новосибирска, которые живут в Израиле, рассказали о том, что сейчас происходит в стране.

Как рассказала читательница НГС Мария, в Израиль она переехала год назад. Женщина живет на севере в Хайфе. По словам сибирячки, утром террористы из сектора Газа начали обстреливать территорию страны, на юге они смогли прорваться в Израиль. Как отметила Мария, выпущено 2200 ракет в районе юга страны и центра. Несмотря на военное положение в стране, в Хайфе ситуация спокойная, люди продолжают жить обычной жизнью.

— У нас в Хайфе спокойно. В телеграм-чатах выслали инструкции, куда прятаться в случае сирен. Например, если в доме нет бомбоубежища, можно переждать тревогу на лестничной клетке. Главное изменение, которое коснулось Хайфу — отменены массовые мероприятия. Например, в нашем городе идёт кинофестиваль, вот он отменён, — рассказала Мария.

Ситуация в Хайфе

Ситуация в Хайфе

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По словам женины, граждан призвали сдавать кровь для пострадавших на юге. В Хайфе за несколько часов образовались очереди. Позже медики попросили сдавать только тех, у кого первая группа крови.

Еще один житель Хайфы Александр сообщил, что для того, чтобы сдать кровь, ему пришлось простоять несколько часов в очереди.

— В банк крови в Хайфе я пришёл спустя 40 минут после открытия, мест в холле уже не было, очередь собралась на крыльце. Людей пришло очень много, и, когда спустя три с лишним часа я уходил, очередь заканчивалась уже в соседнем квартале, — пояснил Александр.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Александр

Мужчина отметил, что основные политические и религиозные фигуры выступили с призывами забыть о внутренних разногласиях и объединиться.

Другой житель Израиля Михаил рассказал о том, что сейчас происходит в городе Нетания, который находится в 30 километрах от Тель-Авива.

— У нас все спокойно, сирены не срабатывали. Исключение составляют только вертолеты, которые летят над городом, а так ситуацию отслеживаем через СМИ. Так как практически все жители страны служили в армии, то граждане сохранят спокойствие, никто не паникует. Везде есть бомбоубежища, у нас дом новый, поэтому бомбоубежище находится прямо в квартире, оно представляет собой бронированную комнату, — пояснил Михаил.

Ситуация в городе Нетания

Ситуация в городе Нетания

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Михаил отметил, что у них в городе уже отменили занятия в школе. Что касается работающих граждан, то они планируют завтра отправиться на работу.

Ранее армия обороны Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» после обстрелов с территории сектора Газа.

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ИзраильВоенный конфликтНовосибирцыБомбоубежище
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