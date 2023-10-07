Очереди в банк крови и отмена учебы: новосибирцы, которые живут в Израиле — о том, что происходит в стране

Сегодня утром в центральной и южной части Израиля объявили воздушную тревогу, сирены работали и в Тель-Авиве. Позднее стало известно, что с территории сектора Газа выпустили десятки ракет, есть прямые попадания в Тель-Авиве и Ашкелоне. Уроженцы Новосибирска, которые живут в Израиле, рассказали о том, что сейчас происходит в стране.
Как рассказала читательница НГС Мария, в Израиль она переехала год назад. Женщина живет на севере в Хайфе. По словам сибирячки, утром террористы из сектора Газа начали обстреливать территорию страны, на юге они смогли прорваться в Израиль. Как отметила Мария, выпущено
— У нас в Хайфе спокойно. В телеграм-чатах выслали инструкции, куда прятаться в случае сирен. Например, если в доме нет бомбоубежища, можно переждать тревогу на лестничной клетке. Главное изменение, которое коснулось Хайфу — отменены массовые мероприятия. Например, в нашем городе идёт кинофестиваль, вот он отменён, — рассказала Мария.
По словам женины, граждан призвали сдавать кровь для пострадавших на юге. В Хайфе за несколько часов образовались очереди. Позже медики попросили сдавать только тех, у кого первая группа крови.
Еще один житель Хайфы Александр сообщил, что для того, чтобы сдать кровь, ему пришлось простоять несколько часов в очереди.
— В банк крови в Хайфе я пришёл спустя
Мужчина отметил, что основные политические и религиозные фигуры выступили с призывами забыть о внутренних разногласиях и объединиться.
Другой житель Израиля Михаил рассказал о том, что сейчас происходит в городе Нетания, который находится в
— У нас все спокойно, сирены не срабатывали. Исключение составляют только вертолеты, которые летят над городом, а так ситуацию отслеживаем через СМИ. Так как практически все жители страны служили в армии, то граждане сохранят спокойствие, никто не паникует. Везде есть бомбоубежища, у нас дом новый, поэтому бомбоубежище находится прямо в квартире, оно представляет собой бронированную комнату, — пояснил Михаил.
Михаил отметил, что у них в городе уже отменили занятия в школе. Что касается работающих граждан, то они планируют завтра отправиться на работу.
Ранее армия обороны Израиля объявила о состоянии «готовности к войне» после обстрелов с территории сектора Газа.