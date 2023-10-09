«Когда дома беда — из дома не уезжают»: конфликт в Израиле глазами израильтян, репатриантов и туристов

«Мы не выбираем сбежать»

Психолог Мария Либерман репатриировалась в Израиль вместе с мужем и дочерью совсем недавно, в июле этого года. По ее словам, они выбрали тихий и спокойный маленький город на севере страны далеко от границ, практически без арабского населения, поскольку сразу учитывали факторы риска. На днях Мария вернулась в Екатеринбург, чтобы помочь с переездом в Израиль отцу.

— И в этот момент в Израиле полыхнуло. Так что мы с папой на чемоданах здесь, а моя семья — там. И это, я вам скажу, неприятно. Особенно когда отменяются самолеты, — рассказала Мария. — Наш маленький город в готовности и в тревоге, но совершенно не в панике. Люди собирают гуманитарку для солдат, расчищают бомбоубежища, не пригождавшиеся здесь, кажется, с 2014 года. Держат наготове «тревожные чемоданчики» и ищут ближайшие пункты для сдачи крови. В школьные чаты шлют инструкции, как и о чём говорить с детьми, как вести себя при тревоге внутренней и угрозе внешней. А мы сидим тут и молимся за солдат, за близких и за то, чтобы вылет не отменили. Потому что нет ничего хуже сейчас, чем страх за близких на расстоянии.