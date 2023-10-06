Словакия выступила против военной помощи Украине: новости СВО за 5 октября

Путин назвал цель украинского конфликта

Владимир Путин назвал цель украинского кризиса. Это вовсе не территориальный конфликт, заявил президент на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валадай».



— Россия — самая большая, самая крупная по территории страна в мире. Нет у нас никаких интересов с точки зрения отвоевывания каких-то дополнительных территорий, — заявил президент.



Владимир Путин заявил, что речь идет о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Обо всём, что рассказал президент, вы можете узнать в нашей онлайн-трансляции.