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Выкладывал мозаику в Париже, теперь клеит обои в Сибири. История француза, переехавшего в Россию

Семья Гонсалвес купила здесь квартиру и устроилась на работу

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Видео: Городские порталы

Во Франции 53-летний Лионель Гонсалвес занимался монтажом рекламных баннеров и расклейкой афиш — мужчина жил в небольшом городке, но работал в Париже. Параллельно он оформлял поверхности мозаикой, выкладывал каменные дорожки к домам месье и мадам, выстилал полы мрамором.

Восемь месяцев назад Лионель вместе с семьей переехал в Омск и начал зарабатывать на жизнь частными заказами — клеить обои, штукатурить и выравнивать стены. Француз разместил объявление о своих услугах на специальном сайте. Его жена Екатерина родом из России, они воспитывают двоих детей. Историю семьи Гонсалвес смотрите в коротком видео чуть выше.

Пару познакомили общие приятели 11 лет назад. Сначала Екатерина и Лионель общались по переписке, а потом француз решился приехать в ее родной город. Через полгода они поженились в другой стране. У них родились дочь и сын. О переезде семья начала задумываться в прошлом году: во-первых, родителей волновало образование детей, которое, по их мнению, в России лучше, во-вторых, Екатерина после декрета не могла найти работу. Теперь у них всё хорошо. Екатерина устроилась в ресурсоснабжающую компанию, Лионель делает ремонты. В Омске семья купила трехкомнатную квартиру.

— Мне комфортно жить там, где моя семья — жена и дети, — говорит француз.

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