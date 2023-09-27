Выкладывал мозаику в Париже, теперь клеит обои в Сибири. История француза, переехавшего в Россию

Пару познакомили общие приятели 11 лет назад. Сначала Екатерина и Лионель общались по переписке, а потом француз решился приехать в ее родной город. Через полгода они поженились в другой стране. У них родились дочь и сын. О переезде семья начала задумываться в прошлом году: во-первых, родителей волновало образование детей, которое, по их мнению, в России лучше, во-вторых, Екатерина после декрета не могла найти работу. Теперь у них всё хорошо. Екатерина устроилась в ресурсоснабжающую компанию, Лионель делает ремонты. В Омске семья купила трехкомнатную квартиру.