Люди вставали на колени и плакали. Эксперты — о скандале в Домодедово, хамстве чиновников и обслуживающего персонала

При этом регистрацию пассажиры проходили без проблем, но перед посадкой на борт они сталкивались с хамством работника авиалиний. Все подробности об этом — в отдельном сюжете.



Подобные ситуации — далеко не редкость в нашем обществе: каждый день сотни людей сталкиваются с хамством со стороны сотрудников самых разных сфер. Почему именно этот хам из аэропорта Домодедово вызвал такой ажиотаж и волну возмущений? Журналист MSK1.RU поговорила с экспертами о природе хамства, о том, как правильно реагировать на агрессию и почему именно ситуация с Латыповым стала последней каплей.