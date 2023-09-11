«Были сбитые дроны и ракетная атака». Сколько миллионов туристов не побоялись провести лето в Крыму

Несмотря на неспокойную ситуацию на полуострове, россияне продолжают стекаться из разных уголков России к Черному морю. За лето в регионе побывало
«Беспилотники атакуют и в Москве»
По данным сервиса бронирования жилья «ТВИЛ.ру», в десятку самых популярных направлений для проживания в отелях в сентябре вошли Ялта и Феодосия. А в топ-10 для отдыха в кемпингах и базах — крымский поселок Оленевка. Та самая Оленевка, берег которой в конце августа обстреляла украинская диверсионная группа, высадившись на берег на катерах. Но туристы, которые решили провести бархатный сезон в Крыму, уверены, что с ними ничего плохого не случится.
— Беспилотники падают и в Москве, можно подумать, люди перестали в нее приезжать. Поэтому мы спокойно едем в Крым — здесь не страшнее, чем в столице, — пишет в чате «Крымский мост» Николай Серенков.
Его мнение разделяют такие же оптимисты, желающие насладиться теплым Черным морем и морем фруктов. Хотя в сравнении с прошлым годом отдыхающих на полуостров приехало заметно меньше.
— Снижение туристического потока в Крым — это не реакция на сложности. От путевок после атаки на мост в июле отказались не более 2% отдыхающих, — объясняет Сергей Ромашкин, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), глава компании «Дельфин». — Решение не ехать в Крым большинство туристов приняли еще в январе. В мае отдыхающих на полуострове было на 30% меньше, чем в 2022 году. Летом — на 25–28%.
По мнению Сергея Ромашкина, в бархатный сезон чуда не произойдет. И цены на отдых ниже на 15%, чем в прошлом году, не изменят картину. А вот владельцы отелей и курортных квартир на чудо очень надеются. Сентябрь — последний месяц, когда можно «добрать» крохи туристического сезона. В сентябре квартиры и апартаменты еще сдают посуточно. Например, в Ялте цены стартуют с 1500 рублей в сутки, в Феодосии — от 1000 рублей. В октябре те же квартиры будут стоить в Ялте
— Мы считаем, что до конца года Крым посетит еще
С ним согласен и научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Бархатный сезон» в Крыму будет долгим, минимум до 10 октября, но возможно, и дольше. Его слова приводит ТАСС.
Туристы выбирают Большую Ялту
— Подводя итоги лета, можно сказать, что Крым — самый пострадавший регион с точки зрения логистики и безопасности, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — При этом
Обстоятельства привели к тому, что даже самые низкие цены на отдых у моря, а также лечение, которые предлагали в этом году крымские санатории, не помогли «всесоюзным здравницам». Санатории недосчитались примерно 25–28% отдыхающих.
Лучше всего чувствовали себя отельеры и владельцы курортного жилья на южном берегу Крыма. По данным мэра Янины Павленко, Большая Ялта приняла этим летом
— Это 40% от числа всех туристов в Крыму. Средства размещения были заполнены на 60%. На втором месте — восточное побережье. Отели Феодосии и Судака отдыхающие загрузили наполовину. Меньше всего туристов досталось западному побережью — его традиционно выбрали любители дикого отдыха и кемпингов, — отметила Павленко.
— Несмотря на сложный сезон, Крым остается массовым туристическим направлением и занимает в стране четвертое место, — говорит Сергей Ромашкин, вице-президент АТОР. — На первом месте — Краснодарский край, в этом году его посетит примерно
Однако не обошлось и без печальной статистики по региону за лето. МЧС по Республике Крым и Севастополю сообщает: за сезон на полуострове утонули 28 отдыхающих. 90% из них были пьяны. К счастью,18 туристов удалось спасти.
Вагончик тронется — турист останется
Самым сложным для отдыхающих оказался путь в Крым и обратно. Из-за закрытия аэропортов на полуострове туристы вынуждены добираться до полюбившегося курорта на поезде или на машине. Многим этот квест оказался не по зубам.
По мнению вице-президента АТОР Сергея Ромашкина, чем больше маршрутов к месту, тем выше туристический поток. Однако все пути в Крым имеют свои особенности, туристов могут ждать сюрпризы и весьма неприятные. Крымский мост — самый накатанный путь на полуостров, но и путешественник на нем более уязвим. Главные проблемы — безопасность и пробки. Нынешним летом не обошлось без трагедий: 17 июля после атаки на мост погибли двое туристов. Сейчас подступы к мосту охраняются особенно тщательно, но попытки ударов всё равно продолжаются:
— Автотуристы, которые выбирают путь по Крымскому мосту, отдают себе отчет, что мост — это цель, и принимают все риски путешествия, — говорит Ромашкин. — Психологически они достаточно устойчивы и возникающие проблемы не выбивают их из колеи.
— Подскажите, кто часто проезжает мост, всегда по громкоговорителю вещают «Воздушная тревога»? Или нам так повезло? Проезжали 2 сентября, в 09:35, — задает вопрос в телеграм-чате «Крымский мост» Анастасия Торчиелевская.
Железную дорогу для путешествия в Крым выбирали в этом сезоне те, кто не водит машину или не хочет напрягаться за рулем. А также жители регионов, с которыми есть прямое железнодорожное сообщение. Многие пытались состыковать рейс в ближайшие аэропорты Сочи и Минеральных Вод с отходом составов в Крым. Но с поездами повезло не всем.
— Нам достался самый изнуряющий маршрут из Москвы в Симферополь — 46 часов. Состав
— Несмотря на то что поток туристов снизился, поездов не хватало. Многие не хотели ехать на машине в Крым, но билетов не было, — говорит Сергей Ромашкин. — В начале лета билеты были, но позже возник дефицит. А вагоны, которые добавлял перевозчик «ГрандСервисЭкспресс», в основном, были плацкартными. Некоторые туристы соглашались, но мы живем в XXI веке и большинство пассажиров готовы платить за комфорт, тем более что путь в Крым на поезде небыстрый. Если бы вагонный парк был лучше, то и отдыхающих в Крыму могло бы быть больше.
Этим летом атака на Крымский мост заставила туристов освоить еще один маршрут на полуостров — по новым территориям. В чате водителей грузовиков, которые могут добраться в Крым только по новым территориям, резко появились новые участники, которые интересовались всеми подробностями сухопутного маршрута — от того, как себя вести на блок-постах, до меню кафе, в которых можно перекусить. Дальнобойщики окрестили их «морячками» и «панамками», но советы давали. Сейчас у отдыхающих, прибывающих в Крым по новым территориям, есть уже свой чат «Сухопутный путь», в котором они делятся особенностями путешествия. Общее мнение: самое страшное — разрушенный Мариуполь.
— Мы из Таганрога ездим в Крым через мост — 10 часов. Сейчас, как и было до
— 06:30 Алушта — 15:30 Таганрог. Нигде не стояли, досмотр оперативно, вежливо. Все блок-посты без задержки движения. Рекомендую сухопутный путь, — советует Юлия.
— Наши туристы начали осваивать маршрут через новые территории. Да, на этом пути нет интернета, но нет и камер, блок-посты автомобилисты проходят быстро, и получается добираться быстрее на 2–3 часа, чем по Крымскому мосту, — заключил Ромашкин. — Не могу сказать, что это уже массовый маршрут, но часть туристов склоняется в его пользу. Возможно, он станет более популярным в курортный сезон 2024 года.
Напомним, ранее мы публиковали материал о том, куда поехать в бархатных сезон. Также мы писали, как комфортно и дешево отдохнуть в Сочи. Почитайте еще народный путеводитель по лучшим местам для отдыха в России.