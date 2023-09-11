«Были сбитые дроны и ракетная атака». Сколько миллионов туристов не побоялись провести лето в Крыму

«Беспилотники атакуют и в Москве»

По данным сервиса бронирования жилья «ТВИЛ.ру», в десятку самых популярных направлений для проживания в отелях в сентябре вошли Ялта и Феодосия. А в топ-10 для отдыха в кемпингах и базах — крымский поселок Оленевка. Та самая Оленевка, берег которой в конце августа обстреляла украинская диверсионная группа, высадившись на берег на катерах. Но туристы, которые решили провести бархатный сезон в Крыму, уверены, что с ними ничего плохого не случится.



— Беспилотники падают и в Москве, можно подумать, люди перестали в нее приезжать. Поэтому мы спокойно едем в Крым — здесь не страшнее, чем в столице, — пишет в чате «Крымский мост» Николай Серенков.