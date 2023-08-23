Рома Зверь удалил все посты в «Инстаграме»* и уехал в Донбасс: новости СВО за 22 августа

На видео музыкант, одетый в военную форму, разговаривает с участниками СВО и исполняет песни под гитару и балалайку.



В феврале 2022 года Рома Зверь опубликовал посты, осуждающие СВО, из-за чего музыканту отменили концерт на Дворцовой площади в рамках ПМЭФ-2023. После этого он почистил «Инстаграм»* и отправился в Донбасс. В ближайшее время у артиста запланированы большие концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

* «Инстаграм» — соцсеть от организации Meta (признана экстремистской в России, ее деятельность запрещена).

