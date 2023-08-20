Стало известно, кто готовил теракт на Крымском мосту, — эта и другие новости о СВО за 19 августа

Атаки ВСУ

ВСУ выпустили около 140 боеприпасов по Белгородской области за прошедшие сутки, с БПЛА сброшено несколько взрывных устройств. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. К счастью, пострадавших нет. Повреждены линии электропередачи, в селе Новопетровка произошло возгорание на поле с пшеницей на площади 5 гектаров. Очаг потушен.

В Минобороны сообщили еще об одном инциденте в Новгородской области. По данным ведомства, Киев совершил террористическую атаку с применением БПЛА на военный аэродром.