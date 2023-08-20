«Я никто здесь — подавалась на 50 вакансий в день»: супруги из России уехали жить в Америку

Александра Рачеева вместе с мужем Артемом из Архангельска уже несколько месяцев обустраиваются в Америке — теперь они живут в Пенсильвании. Девушка признаётся, что переезд в эту страну был многолетней мечтой. Чтобы всерьез подготовиться и уехать, понадобилось два года. Сейчас она уже нашла работу по профессии, супруги сняли таунхаус и купили новый автомобиль. Александра рассказала 29.RU о жизни в одноэтажной Америке, поиске работы и о том, что им помогает интегрироваться в абсолютно новую среду.
Между задумкой и переездом — два года
Наша собеседница сразу предупреждает, что в своем рассказе будет опираться именно на личный опыт жизни в Пенсильвании. США — огромная страна, тут 50 штатов, в каждом из которых свои правила, уровень цен, климат и даже законодательство, как уточняет Александра.
Она познакомилась с Америкой лично в 2006 году: будучи студенткой третьего курса, на четыре месяца уехала в Пенсильванию по программе Work and Travel USA.
— Я за это время влилась в жизнь тут. Остались теплые воспоминания. Но и в целом меня всегда интересовала эта культура, эта страна, — комментирует северянка.
На то, чтобы получить разрешение на въезд в Америку и переехать, ушло не меньше двух лет. Запускался процесс в Архангельске. Потом супруги отправились путешествовать. Несколько месяцев жили в Индонезии, но привыкнуть к стране не смогли — не устроил климат и скверный интернет. В Джакарте они снова сходили в посольство и начали уже активную подготовку.
Александра объясняет, что в Америке не принято, даже предосудительно, рассказывать о своем миграционном статусе и о том, как именно получилось эмигрировать. Также нельзя давать консультации по эмиграции, если у вас нет профильного образования. Но вариантов оказаться в стране, уверяет она, множество:
— Есть программа талантов, но тогда вы должны доказать ваш талант. Получив визу по программе, вы продолжаете здесь работу в своей сфере. Есть возможности попросить политубежище, есть лотерея «Грин-карт». Вы выбираете, что подходит вам, собираете документы и просто записываетесь в посольство. Многое зависит от страны, в которой вы идете в посольство, — везде есть нюансы. Часто советуют нанять для этих процедур адвоката.
Наша собеседница в обязательный набор документов для переезда включила диплом, справку о несудимости, выписку из банка, трудовую книжку, свидетельство о браке.
— Мы никто в этой стране, на нас везде делают бэкграунд-чеки, поэтому лучше взять с собой всё, что характеризует вас как добросовестного гражданина, — замечает Александра.
Первый шок и первые сложности
Первой остановкой пары в Америке был Нью-Йорк. Но всего на неделю. Здесь они отдохнули, изучили город.
Осваивать жизнь в новой стране супруги стали в уже знакомой нашей героине Пенсильвании. К выбору штата подошли прагматично.
— Здесь есть люди, у которых я жила в студенчестве. Они нам очень сильно помогли. Не секрет, что в новой стране надо пройти кучу инстанций, чтобы получить все документы. Со мной были проблемы. Я в 2006 году здесь получила SSN — документ, который позволяет работать в США. Он выдается раз на всю жизнь, но я его выкинула, когда уехала домой, — не могла знать тогда, что вернусь. Друзья взяли в охапку, проводили по всем офисам. При нервах ведь и английский исчезает, местами они договаривались за нас, — рассказывает Александра.
Она говорит, что им очень повезло: друзья также предложили разместиться в их доме на время. Там супруги прожили с апреля по июнь. У них была возможность осмотреться в новой стране и спокойно начать поиск работы, не тратя силы и нервы на быт.
Доброе отношение со стороны местных, даже незнакомцев, поразило россиян. В Америке, говорит Александра, процветает культура смолл-токов, особенно это заметно в одноэтажной Америке. Это помогает быстрее вливаться в новый круг общения, заводить знакомства.
— Муж поначалу даже спрашивал: «Это искренне или есть подвох?» Но тут абсолютно нормально сказать незнакомцу, что тебе нравится его прическа или футболка, начать разговаривать о чем-то с продавцом на кассе. Это в культуре американцев. Мы и сами уже ловим себя на мысли, что начинаем улыбаться людям. В России я такое отношение встречала редко, но таков мой опыт.
С негативом от того, что они переехали из России, пара не встречалась.
«Моей работой стала подача резюме»
Наша собеседница — дата-аналитик. Место в американской компании она нашла примерно за две недели активных поисков. Но признает, что кадрам, у которых нет опыта работы внутри страны, быть конкурентоспособными сложно.
Александра рассчитывала, что на поиски уйдет
Александра заранее ушла с предыдущей работы: ей не удавалось составить удобный график при большой разнице во времени, да и зарплата вскоре перестала бы соответствовать уровню жизни в Америке.
— Моей работой стала подача резюме. Я подготовила профиль на LinkedIn (американская соцсеть для поиска деловых контактов. — Прим. ред.), прописала весь свой опыт. Еще в Индонезии я изучала, как строится работа по моему профилю в Америке, какие знания нужно апгрейднуть.
Сначала я набиралась опыта в прохождении собеседований — они здесь не такие, как в России. Потом стала подавать резюме более избирательно: оставила только удаленку, повысила ожидания от зарплаты, — поделилась Александра.
В некоторых компаниях отказывали из-за того, что девушка — не носитель языка. Хотя в США, отмечает наша собеседница, такая причина может быть расценена как дискриминация.
— В резюме вы не ставите фотографию, год рождения, потому что работодатель не имеет права выбирать работника по внешности, по возрасту. Он не может также спросить, замужем ли вы, сколько у вас детей. Некоторые рекрутеры просят показать ваш SSN. Но делать это ни в коем случае нельзя, — предупреждает Александра.
В итоге она нашла место в крупной компании — официальном партнере Google. Собеседования проходили в пять этапов, с разными сотрудниками компании — от сооснователя до другого аналитика. Александру сразу взяли в штат, помогли обставить домашний офис за счет компании.
Наша собеседница рассказала, что сейчас она активно вникает во все процессы, чтобы зарекомендовать себя. Так принято: в Америке работают много. Отпуска там меньше российских, но количество дней будет зависеть от штата.
— Правда, как сказали в компании, я могу не ждать отпуска или праздников, а работать удаленно из любого штата, если это не мешает рабочим задачам и созвонам, — рассказала северянка.
Муж Александры тоже смог найти работу, несмотря на то, что уровень английского у него чуть ниже. Он устроился управляющим в кейтеринг-кафе.
Почему важна кредитная история — примеры
Америка — страна, где твой прошлый опыт вообще очень важен: без хорошего бэкграунда не только не устроиться на работу, но и не снять жилье, не совершить выгодно крупную покупку. Все эти моменты пара уже ощутила на себе.
С июля они живут в таунхаусе: это дом в три этажа — там есть гостиная, спальня, кабинет, полностью оборудованная кухня, гараж. Но снять его не получилось бы без поддержки друзей.
— Мы нашли комплекс рядом с кафе мужа. Ездить на работу из дома друзей было накладно — уходило много бензина. Но при попытках снять жилье столкнулись с интересным: вам нужно подтвердить свой авторитет как квартиросъемщика. Нужна своя кредитная история в США, которой у нас еще нет. Нам сказали вставать в очередь, ждать, пока нас проверят. Друзья поручились за нас, — объяснила Александра.
За квартиру у пары взяли депозит. Условия по депозитам, к слову, везде разные: где-то с арендаторов просят оплатить первый и последний месяц съема сразу, но есть и апартаменты, где никакой финансовой гарантии не потребуется. Такие места обычно ориентированы как раз на мигрантов.
Недавно у супругов появился свой автомобиль. Его взяли в кредит, но выгодный: покрыть сумму основного долга можно в любой момент, проценты при этом накидываться не будут. Семья рассчитывает расплатиться за машину в течение года. Первый платеж, так называемый залог, вышел около 4000 долларов. Александра уточняет, что местным жителям с развитыми кредитными историями могут разрешить и нулевой первый взнос.
Чтобы сесть за руль в Америке, мужу Александры нужно было пересдать на права. Супруги удивились, насколько это было просто и недорого сделать.
— Мы потратили 30 с чем-то долларов. Сначала пришли сдавать теорию, нам сказали, если сдадите, тогда и заплатите пошлину. Потом муж ездил по маршруту, сдал. Мы снова пошли спрашивать, где это оплатить, а нам сказали, что уже ничего не надо. Думаю, всё так, потому что машина здесь средство передвижения, а не роскошь.
Про зарплаты и цены
Переводить цены в США в рубли не стоит. «Это больно», — предупреждает Александра. Но уровень зарплат здесь вполне соответствует тратам — ужиматься и откладывать северянам не приходится.
Но стоит учесть, что в Калифорнии или Нью-Йорке жить дороже, поэтому там процент был бы другим, — говорит Александра. — В Нью-Йорке жилье сдается за
В счета, рассказывают северяне, включены ТВ, интернет, уборка дома. Отдельно нужно оплачивать газ и электричество. Первый счет за газ пришел аж в 250 долларов, сначала смутил. Но оказалось, большая часть этой суммы в квитанции — любимый американцами залог.
Александра говорит, что пока сложно сказать, сколько они тратят в месяц. Переезд в таунхаус оттянул на себя много денег, так как нужно было обставить всё, кроме кухни.
— Мы собирались брать только то, что необходимо. Но в итоге позволили себе вещи, без которых можно и обойтись, — например, телевизор. Но тут многое можно купить, и на гаражных распродажах — в разы дешевле, — отметила собеседница 29.RU.
Запас еды на полторы-две недели в Walmart (сетевые магазины в США. — Прим. ред.) обходится паре примерно в
Многие, заметили супруги, закупаются на фермерских рынках: там продукты будут дороже, чем в супермаркете, но полезнее. Такой малый бизнес даже принято поддерживать.
— Если у людей есть выбор между малым бизнесом и корпорацией, то они выберут первое. Замечу, что тут вообще всё ориентировано на бизнес. Муж рассуждал, когда мы приехали: «Я понимаю, что в Италии — культ одежды, в Корее — культ еды. А здесь что? Им наплевать на одежду, на мнение окружающих о том, как они выглядят, нет интереса к подаче еды в ресторанах». Я даже удивилась вопросу тогда. Тут культ денег, культ бизнеса, поэтому и зарплаты выше, и налоги, — говорит Александра.
Супруги не жалеют денег и на новые впечатления. Часто берут что-то на пробу или уезжают изучать соседние штаты. Одна из недавних вылазок в популярный парк развлечений Cedar Point в Огайо обошлась в 600–700 долларов.
Чего пока не довелось опробовать на себе супругам из Архангельска в Америке, так это медицину.
— Мне даже страшно начать пользоваться медициной, — заявляет Александра.
Всё потому, что система получения медпомощи в США отличается от российской. Компания Александры оплачивает ей медстраховку. То есть, если ей понадобится помощь медиков, платить лично ей за нее не придется. Но при этом в страховую может прийти внушительный счет даже за самую стандартную помощь.
«Не живем отложенной жизнью»: о главных переменах и будущем
Супруги дали себе около года на то, чтобы встать на ноги в Америке. Покидать Пенсильванию они пока не собираются, но переезда в будущем не исключают. О жизни в США Александра ведет телеграм-канал.
Александра планирует поступить в университет — местное образование поможет повысить языковой уровень в своей сфере и минимизировать трудности при проверках бэкграунда. По цене это доступно: можно взять залог на учебу, но по кошельку это бить не будет.
Супруги за несколько месяцев в США уже не раз столкнулись с тем, насколько по-разному здесь и в России ощущается жизнь в долг.
— В России ты берешь кредит, чтобы выжить. Жизнь не особо улучшается, но у тебя добавляется при этом долг.
— Тут ты можешь приложить чуть больше усилий и получить то, что хочешь. Даже в работе возможно сформулировать свои желания в карьере и достичь их. В России я пыталась идти такой тактикой, но не получалось: всё равно там ты подстраиваешься под условия, — рассуждает наша собеседница.
Мобильность — еще один момент, который привлекает пару. Раньше планировать путешествия нужно было заранее, чтобы вписаться в свободное время и в бюджет. Сейчас поехать в другой штат, где совсем другая природа, — дело пары кликов в приложении.
— Конечно, бывают и плохие дни здесь. Но так везде. Один из главных минусов — рядом нет родных и близких друзей. Даже созвониться трудно, потому что днем работа, а когда у нас вечер, в России уже три часа ночи, — говорит Александра.