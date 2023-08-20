«Я никто здесь — подавалась на 50 вакансий в день»: супруги из России уехали жить в Америку

Осваивать жизнь в новой стране супруги стали в уже знакомой нашей героине Пенсильвании. К выбору штата подошли прагматично.



— Здесь есть люди, у которых я жила в студенчестве. Они нам очень сильно помогли. Не секрет, что в новой стране надо пройти кучу инстанций, чтобы получить все документы. Со мной были проблемы. Я в 2006 году здесь получила SSN — документ, который позволяет работать в США. Он выдается раз на всю жизнь, но я его выкинула, когда уехала домой, — не могла знать тогда, что вернусь. Друзья взяли в охапку, проводили по всем офисам. При нервах ведь и английский исчезает, местами они договаривались за нас, — рассказывает Александра.

Она говорит, что им очень повезло: друзья также предложили разместиться в их доме на время. Там супруги прожили с апреля по июнь. У них была возможность осмотреться в новой стране и спокойно начать поиск работы, не тратя силы и нервы на быт.