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Спецоперация на Украине

«В течение года готовился». Фитнес-тренер из Бердска погиб в спецоперации — он был добровольцем

Его похороны пройдут сегодня, 17 августа

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Антон Курбатов жил в Бердске, работал персональным тренером

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В Бердске простятся с 44-летним Антоном Курбатовым — санинструктором стрелковой роты, погибшим в спецоперации. Как сообщает администрация Бердска, мужчина был добровольцем. Он погиб 12 июля, церемония прощания пройдет 17 августа.

— Антон Павлович родился 1 октября 1978 года в городе Бердске, где окончил школу и работал персональным тренером в фитнес-клубе «А-спорт». Имел высшее педагогическое образование, — говорится на сайте администрации.

Как сообщили корреспонденту НГС в фитнес-клубе, у Антона Курбатова не было жены и детей.

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— Позитивный человечище, очень много вырастил подростков, спортсменов, был у нас наставником для парней. Я знаю ребят, которые ушли в тренерство благодаря ему, — рассказала одна из коллег погибшего, пожелавшая остаться анонимной. — Он от нас свои намерения скрывал, знаем, что в течение года он готовился. Примерно осенью он ушел на обучение, понизил количество рабочих часов, оставил себе только ключевых клиентов.

По ее словам, Антон Курбатов уехал из Новосибирска в мае, а затем оказался в зоне спецоперации.

Все новости вокруг спецоперации мы собираем в отдельном сюжете.

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