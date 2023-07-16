«Люди готовы ехать хоть куда»: туроператоры — об отдыхе в Сочи и Абхазии. Понизятся ли цены из-за подтопления?

Она уточняет, что, по прогнозам синоптиков, ливни продолжатся несколько дней, и считает, что спрос из-за погодных явлений не снизится.



— Сегодня мы получаем запросы на оформление туров в Сочи, Абхазию на ближайшие даты в июле. Также нет ни одного отказа от уже приобретенных туров на ближайшие вылеты в июле.