«Люди готовы ехать хоть куда»: туроператоры — об отдыхе в Сочи и Абхазии. Понизятся ли цены из-за подтопления?

Этим летом сильные дожди обрушились на курорты Черноморского побережья: они затронули Мацесту в Сочи, Гагру в Абхазии, Адлер, а недавно было подтопление в Хосте. Журналист НГС Мария Тищенко узнала у туроператоров, отпугнула ли стихия туристов, которые планировали свой отдых в этих местах, и понизились ли сейчас цены на туры в Сочи и Абхазию.
«Много отчаянных людей»
Директор туристического агентства «Сибирь Экспресс» Вера Трубицына говорит, что картину с подтоплениями и ливнями на южных курортах России, таких как Сочи, Абхазия, Краснодарский край, наблюдают уже ежегодно.
— Эти климатические явления не столь длительные. Конечно, неприятно провести свой короткой отпуск в период погодных катаклизмов, но из разговоров с туристами я знаю, что мало кого это пугает. Наш турист не боится ничего: есть много отчаянных людей, которые, наоборот, спешат попасть в эпицентр климатических аномалий, — уверяет она.
Она уточняет, что, по прогнозам синоптиков, ливни продолжатся несколько дней, и считает, что спрос из-за погодных явлений не снизится.
— Сегодня мы получаем запросы на оформление туров в Сочи, Абхазию на ближайшие даты в июле. Также нет ни одного отказа от уже приобретенных туров на ближайшие вылеты в июле.
Руководитель туристического агентства «Ананас-Тур» Анастасия Карбаева тоже замечает, что у них нет запросов на аннуляцию тура из-за подтоплений. Она уверена, что через пару дней всё будет в порядке.
Менеджер турагентства «Свобода Трэвел» Иван Бобков отмечает, что власти Сочи оперативно устраняют последствия подтопления и их туристы, которые сейчас там отдыхают, говорят, что всё уже спокойно, город возвращается в прежнее туристическое русло.
Один из руководителей туристической компании «Тукан-тур» Анна Морозова солидарна с коллегами и думает, что наводнение в Сочи туристов вряд ли испугало.
— У нас даже то, что туриста съела акула в Хургаде, не напугало никого. Поэтому падения спроса в Сочи, думаю, не будет. И вообще, нашего туриста глобально ничем не напугаешь, потому что за неимением разнообразия люди готовы ехать хоть куда. Год копили на отпуск и едут в места, в которые хотели. Кто-то, например, за границу невыездной, поэтому будет выбирать из российских направлений.
Среди туристов, по ее словам, больше популярны Турция, Куба, Египет, из российских направлений — Сахалин, Калининград.
А что будет с ценами?
По поводу цен у экспертов мнения отличаются: Вера Трубицына говорит, что цены снизились, но незначительно. Минимальная цена на ближайшие рейсы в Сочи, Абхазию — от 35 000 рублей на человека за 7 дней.
Анастасия Карбаева называет ситуацию с ценами стабильной.
— Конечно, есть вопросы к ценообразованию в некоторых объектах размещения, — признала она. — Для примера: отдохнуть 6 ночей в одном трехзвездочном отеле в Сочи на двоих обойдется в 109 000 рублей, четырехзвездочном — 166 472, а в другом в этой категории — уже 321 582 руб. За такие деньги можно найти более адекватную альтернативу. Для более экономичного туриста также найдутся варианты: гостевые дома — от 58 тысяч на двоих за недельный отдых. Все эти цены — с перелетом, багажом и трансфером.
Руководитель турагентства «География» в Новосибирске Антон Захаркин уверен, что цены не понизятся, так как подорожали абсолютно все направления:
— В Турцию заоблачные цены, поэтому граждане выбирают отдых в России. Но в Крым, Анапу, Геленджик очень сложная логистика доставки, поэтому Сочи и Абхазия — наиболее востребованные пляжные направления для новосибирцев. И нужно подчеркнуть, что все хорошие отели по критерию «цена — качество» забронированы на лето давно — с января.
Сейчас он приводит примеры таких туров в Сочи с перелетом на двоих: вылет 14 июля на 8 ночей —
Анна Морозова замечает, что в этом году спрос на Сочи и Абхазию меньше, чем в прошлом, потому что многие туристы уже съездили и остались недовольны несоответствием цен и уровня сервиса:
— В Абхазии, конечно, выигрывает природа, а в Сочи — Красная Поляна. Мои клиенты, которые живут в Краснодаре, на побережье, в Сочи летом не отдыхают, потому что много народу, всё дорого, сервис не очень. И едут в Турцию. А то, что реально хорошее, стоит заоблачных денег, как Турция сейчас.
Анна подтверждает, что в этом году стоимость отдыха в Сочи и Абхазии еще больше увеличилась:
— Как будто в этом году они посмотрели на Турцию, которая подняла цены, и сделали так же, не захотели отставать.
Иван Бобков сравнивает ценообразование с прошлым годом и отмечает, что повышение цен на пиковые месяцы — июль и август — составило около 20–30%. Билеты у авиакомпаний также сильно выросли в цене. А те, кто воспользовался ранним бронированием на это лето, сэкономили в некоторых случаях до 40%, подытоживает он.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцы проводят свой отдых в Сочи сейчас, несмотря на бушующую природу.