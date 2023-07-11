«Заведения увеселительные никто не закрывал»: жители Новосибирска — о ливнях в Сочи и отдыхе в непогоду

В последние дни в Сочи идут мощные ливни, которые топят курорт. С юга России приходят фото и видео, на которых водой смывает машины и заливает дома. Жители Новосибирска рассказали редакции НГС, как они отреагировали на тропические дожди.
Сибиряк Алексей отдыхает в Адлере со 2 июля. Как отмечает мужчина, его семья успела отдохнуть до того как начались дожди, которые идут уже третий день. Но часто погода сменяется на солнечную.
— Тут уже только ленивый из Новосибирска не позвонил и не спросил как там. Поселок Мирный в двух километрах от нашей гостиницы. Там подтопило. Но местные к этому привыкли. Тут достаточно буквально 2 часа солнечной погоды и все сухо. Так что и гуляли под дождем и заведения увеселительные никто не закрывал, — объяснил Алексей.
Дождь, как объясняет мужчина, идет теплый. Но море из-за погоды изменилось — вода стала мутноватой.
— Людей предупреждают, что купаться опасно. Но это на официальных пляжах. Едешь на простой пляж и купайся сколько влезет, — поделился Алексей.
Жительница Новосибирска Анна поехала отдыхать в Сочи и поселилась на улице Аллейной в Адлере.
— Происшествий не было, все хорошо, пострадал район Хоста, отель Сириус. Шторм на море тоже нужно увидеть. Очень впечатляет, невероятная мощь воды, — добавила Анна.
Читатель НГС Павел отдыхает в Дагомысе. В этом районе, как объясняет мужчина, чисто, а местные очень приветливые.
— Цены смешные. Кафе и ресторанчики дешевле, чем в Новосибирске. На 500 рублей можно очень много съесть. На каждом шагу «Пятёрочки» и «Магниты» с самыми обычными ценами. На пляже тоже очень чисто. Пляжи бесплатные. Вода становится грязной, только если идёт дождь, — поделился впечатлениями Павел.
Как добавил мужчина вода в море становится чистой через 1–2 дня посл сильного дождя. То, что в Дагомысе все хорошо подтвердил и житель Новосибирска Олег. Ливневки в городе, по его словам, справляются.
— Вода уходит в речки Восточный Дагомыс и Западный Дагомыс, а затем в море, подтоплений нет, вода в реке стала мутной, цвета глины, лягушки замолкли. Отдыхающие все спокойно гуляют, дети играют на площадках, дождь закончился, всё подсохло. Стало свежо, нет такой бани, как было в пятницу, — описал ситуацию Олег.
Как добавил отдыхающий, сейчас нужно ждать, когда море очистится, чтобы снова купаться.
Вчера в Сочи ввели режимы ЧС в двух районах. За час в Сочи выпало 50 миллиметров осадков. Некоторые туристы, приехавшие на машинах, обнаружили их по крыше в воде.