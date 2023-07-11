«Заведения увеселительные никто не закрывал»: жители Новосибирска — о ливнях в Сочи и отдыхе в непогоду

— Тут уже только ленивый из Новосибирска не позвонил и не спросил как там. Поселок Мирный в двух километрах от нашей гостиницы. Там подтопило. Но местные к этому привыкли. Тут достаточно буквально 2 часа солнечной погоды и все сухо. Так что и гуляли под дождем и заведения увеселительные никто не закрывал, — объяснил Алексей.