«Мы такого ужаса не видели». В двух районах Сочи введен режим ЧС, людей эвакуируют на лодках

Сильнейший удар стихии на второй день штормового предупреждения в Сочи принял на себя Сириус — особенно пострадал поселок Мирный.
— Дежавю, — говорят местные жители. Ровно 8 лет назад, в конце июня 2015 года, здесь был точно такой же потоп. Вода затопила автомобили, частные дома и гостиницы. За это время люди научились быстро спасаться, выносить из дома ценные вещи, но власти так и не научились предотвращать наводнения. Стационарный насос на улице Камышовой, который поставили как раз для того, чтобы оперативно откачивать воду на самых низких улицах Мирного, оказался вообще не подключен. Когда вода начала заливать улицы, инициативная группа звонила во все колокола, дозвонились до приемной губернатора, только тогда власти обесточили поселок и стали предупреждать людей об опасности, говорит местная жительница Марина Ованесян. Собственники гостиниц забетонировали ливневки, за их состоянием никто не следит, говорит Марина. В ее дом вода стала заливаться после 20:00 и через несколько минут достигала до колен.
По информации МЧС России по Краснодарскому краю, в Мирном за час выпало 50 миллиметров осадков, подтопило около 192 придомовых территорий и домовладений и 13 улиц.
На месте работают 10 оперативных групп местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели МЧС России откачивают воду при помощи специальной техники. В пунктах временного размещения находятся 66 человек, в том числе 18 детей. К ликвидации последствий непогоды привлечено 146 человек и 55 единиц техники. Местные жители и туристы благодарят сотрудников МЧС, которые спасают людей из затопленных домов. Однако на месте нет никакого оперативного штаба. Корреспонденты SOCHI1.RU и 1-го канала не могли найти никого из руководства МЧС, службы спасения, только растерянного главу Сириуса, которому инициативная группа подсказывала, как нужно действовать во время потопа, говорят местные жители. Если бы не администрация Сочи, которая пришла на помощь, неизвестно, чем бы всё кончилось.
Мы такого ужаса не видели
Судя по сообщению администрации Сочи и Сириуса, в ближайшее время начнутся подворовые обходы, мониторинговые группы начнут считать ущерб. В ужасе от происходящего туристы, особенно те, которые приехали на машинах.
— Мы снимаем номер на 3-м этаже, и, когда вода стала прибывать, легли спать, тем более свет выключили. Утром проснулись, а моя машина плавает по крышу. Хоть бы предупредили, что дожди тут могут привести к таким плачевным последствиям. Местные то подгоняли свои машины куда-то повыше. Что мне теперь делать, как сушить салон, я не знаю, — говорит турист из Санкт-Петербурга Игорь Белобородов.
В шоке пребывает турист из Нижнего Новгорода Анатолий Степанцов, который ждет, когда откачают воду с улицы, где припаркован его автомобиль. Внутри документы на машину, страховка.
— Мы такого ужаса не видели. Вода стала прибывать моментально, затопила первые этажи гостиницы, нас подняли на второй. Я в окно смотрел, что машина моя по колеса в воде. А потом она уже ушла под крышу. Я хотел сесть за руль и отогнать ее, но меня не выпустили сотрудники отеля, потому что вода лилась страшным потоком, — говорит Анатолий. Он утверждает, что людей начали предупреждать о надвигающейся стихии, когда уже все улицы были затоплены.
— Нигде в России такого нет, что за несколько минут дождь может полностью всё залить. Мы не знали, что всё настолько серьезно, — говорит мужчина.
Сами ищем себе новое жилье
Ольга Гуляева из Анапы приехала в Сочи встречать дочь с детьми из Красноярского края, решили задержаться на курорте на несколько дней, чтобы погулять. Сняли номер в гостинице в Мирном, билет на «Ласточку» в Анапу взяли еще весной на 13 июля. Пытались поменять или купить новый билет на сегодня, но их в продаже нет.
— Мы поселились на первом этаже буквально вчера, где то в 20:00 начало топить, нашу комнату затопило. Нас эвакуировали через окно. Вода поднялась до 2-го этажа, нас подняли в отеле на 3-й этаж. Кое-как разместились, а теперь решаем проблемы сами. Забронировали другой отель, нам никто не предлагал размещение, свои проблемы решаем сами, — говорит Ольга. Из отеля их эвакуировали сотрудники МЧС на лодке до ближайшей незалитой дороги, а дальше — идите на все четыре стороны.
Илья Красильников из Твери с утра отвечает на многочисленные звонки родных и знакомых, которые увидели в новостях, что творится в Мирном, и забеспокоились. Он и сам до сих пор в шоке, вода полилась во все щели в его номер. Не сразу поняли, что вообще происходит.
— Дети очень испугались, напор был страшный, он во все щели заливался, мы в дверь — а там лестницы не видно, я ступил в воду и рухнул, потому что оступился. Люди бегают, еще электричество было, его позже отключили. Мне было страшно идти по воде, метался, думал, как спасать детей. Тут прибежали владельцы гостиницы и подняли нас на третий этаж. Там мы и пересидели до утра, — Илья Красильников.
Очевидцы говорят, что вода в Мирном доходила до 1,5 метра, а где-то и больше. Местные жители подсчитывают ущерб, испорчена бытовая техника, мебель, туристический сезон для многих закончился, пока гостиницы не приведут в порядок. Просушить их быстро вряд ли получится. Владелица гостевого дома Елена говорит, что придется полностью менять мебель на первом этаже.
— Нас топит при любом более менее сильном дожде, мы не успеваем делать ремонты. Ведь для того, чтобы построить олимпийские объекты, площадку отсыпали, и весь Мирный остался в низине. Ливневой канализации у нас нормальной нет. И ее никто не собирается делать. Видимо, пока нас здесь всех не смоет, не будет трупов, власти не обратят внимание. Ведь о том, что будет удар стихии, предупреждали два дня. Неужели нельзя было приготовиться, — говорит владелица гостевого дома Елена.
По данным администрации Сочи, в пункты временного размещения в Сириусе и в Хостинском районе, который накануне подвергся удару стихии, размещено 240 человек, несколько участков дорог было подтоплено и перекрыто в Сириусе и Адлере.
В Хостинском, Адлерском районах Сочи, на ФТ «Сириус» вводится режим ЧС муниципального характера. Для ликвидации последствия наводнения привлечено 150 волонтеров. На трассе А-147 на участке Адлер — Веселое движение до сих пор не восстановлено из-за подтопления проезжей части. На месте работают дорожные рабочие. Объезд — по трассе А-149.
По информации синоптиков, штормовое предупреждение действует до конца суток.