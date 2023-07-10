«Мы такого ужаса не видели». В двух районах Сочи введен режим ЧС, людей эвакуируют на лодках

Сильнейший удар стихии на второй день штормового предупреждения в Сочи принял на себя Сириус — особенно пострадал поселок Мирный.

— Дежавю, — говорят местные жители. Ровно 8 лет назад, в конце июня 2015 года, здесь был точно такой же потоп. Вода затопила автомобили, частные дома и гостиницы. За это время люди научились быстро спасаться, выносить из дома ценные вещи, но власти так и не научились предотвращать наводнения. Стационарный насос на улице Камышовой, который поставили как раз для того, чтобы оперативно откачивать воду на самых низких улицах Мирного, оказался вообще не подключен. Когда вода начала заливать улицы, инициативная группа звонила во все колокола, дозвонились до приемной губернатора, только тогда власти обесточили поселок и стали предупреждать людей об опасности, говорит местная жительница Марина Ованесян. Собственники гостиниц забетонировали ливневки, за их состоянием никто не следит, говорит Марина. В ее дом вода стала заливаться после 20:00 и через несколько минут достигала до колен.