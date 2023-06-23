Шойгу рассказал, что у России к концу июня будет резервная армия: новости СВО за 22 июня

Шойгу рассказал, что в России к концу июня появится резервная армия

Этим летом в России появится резервная армия. Об этом заявил Сергей Шойгу во время совещания Владимира Путина с постоянными членами Совбеза.



— К концу июня будет сформирована резервная армия и в ближайшее время — армейский корпус, — заявил Шойгу.



По словам министра обороны, они получат более 3700 единиц техники.



Кроме того, Сергей Шойгу отметил, что на данный момент в российские вооруженные силы поступили 114 тысяч контрактников и 52 тысячи добровольцев.

