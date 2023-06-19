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Тема дняПервомайские праздники продлят в 2024 году
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ПМЭФ-2023

Минтруд продлит первомайские праздники в 2024 году

Но поработать ради этого придется немного больше

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Скоро уже можно будет отмечать выходные и праздничные дни в 2024 году и планировать отпуск

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Первомайские выходные в следующем году собираются сделать четырехдневными. Как сообщил «Известиям» глава Минтруда Антон Котяков, проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году, ведомство опубликует в ближайшее время.

1 Мая в следующем году выпадает на среду, и, согласно проекту, к нему добавят два предшествующих дня и воскресенье, 28 апреля. Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая. Но при этом придется немного дольше поработать — рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников (4 ноября отмечается День народного единства).

Также, по словам Котякова, на 23 Февраля и 8 Марта в следующем году придется по три выходных дня. Потому что оба праздника выпадают на пятницу. А новогодние каникулы продлятся неделю — до 8 января. Глава Минтруда отметил, что ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить полноценные новогодние каникулы.

— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, — отметил министр.

Проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год, Минтруд публикует ежегодно в середине лета.

В этом году до новогодних каникул у нас будет всего один дополнительный выходной — в честь Дня народного единства. Он придется на субботу, и предусмотренный для него выходной перенесут на понедельник. Таким образом, нас ждут три дня отдыха и четырехдневная рабочая неделя.

Следующий дополнительный выходной ждать только в ноябре

Следующий дополнительный выходной ждать только в ноябре

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Антон КотяковВыходныеМинтрудПервомайОтдых
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