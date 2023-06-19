Минтруд продлит первомайские праздники в 2024 году

1 Мая в следующем году выпадает на среду, и, согласно проекту, к нему добавят два предшествующих дня и воскресенье, 28 апреля . Таким образом, на Первомай россияне будут отдыхать четыре дня подряд — 28, 29, 30 апреля и 1 мая . Но при этом придется немного дольше поработать — рабочая неделя, предшествующая выходным, будет шестидневной. Еще один выходной заберут с ноябрьских праздников ( 4 ноября отмечается День народного единства).