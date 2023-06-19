Минтруд продлит первомайские праздники в 2024 году

Первомайские выходные в следующем году собираются сделать четырехдневными. Как сообщил «Известиям» глава Минтруда Антон Котяков, проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году, ведомство опубликует в ближайшее время.
1 Мая в следующем году выпадает на среду, и, согласно проекту, к нему добавят два предшествующих дня и воскресенье,
Также, по словам Котякова, на
— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, — отметил министр.
Проект постановления, в котором отражается график выходных и праздничных дней на следующий год, Минтруд публикует ежегодно в середине лета.
В этом году до новогодних каникул у нас будет всего один дополнительный выходной — в честь Дня народного единства. Он придется на субботу, и предусмотренный для него выходной перенесут на понедельник. Таким образом, нас ждут три дня отдыха и четырехдневная рабочая неделя.