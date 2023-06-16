Пособия на детей будут платить независимо от дохода семьи

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, обратил внимание на то, что выплаты на детей привязаны к доходу семьи, и если он даже незначительно увеличивается, то выплаты снижаются или прекращаются вовсе. А значит, стимула искать новую работу и более высокую зарплату у человека нет. И предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 года на весь период времени.
— Работать должно быть выгодно, а государственная поддержка должна служить дополнительным доходом к зарплате, а не ее заменой, — подчеркнул Путин. — Поэтому предлагаю пособия на ребенка до полутора лет, а также единое детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на которое они назначены. Независимо от того, увеличился доход семьи или нет.
Универсальное или единое пособие объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, пособие на детей от 8 до 16 лет и пособие женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Его назначают семьям с доходами ниже прожиточного минимума, в среднем по России в 2023 году он составляет 14 375 рублей. Назначается оно по действующим правилам на один год и продлевается по заявлению. При этом доход семьи считается по правилам, которые местами неочевидны.
Владимир Путин прямо сейчас продолжает свое выступление на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Мы следим за заявлениями президента в текстовой онлайн-трансляции.