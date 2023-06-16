Пособия на детей будут платить независимо от дохода семьи

Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023, обратил внимание на то, что выплаты на детей привязаны к доходу семьи, и если он даже незначительно увеличивается, то выплаты снижаются или прекращаются вовсе. А значит, стимула искать новую работу и более высокую зарплату у человека нет. И предложил выплачивать пособия на ребенка до 1,5 года на весь период времени.

