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ПМЭФ-2023

Путин выступит с большой речью на экономическом форуме. О чем он будет говорить

В Кремле сообщили, что речь президента «важна для мира экономики»

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Выступление президента будет объемным

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Президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.

— В Кремле отмечают, что речь президента важна для мира экономики, политики, торгово-экономических ориентиров России. Основная тема не раскрывается, но сам Путин ранее обозначил одно из направлений — рынок труда, чтобы «и граждане РФ, и партнеры за рубежом знали о планах государства», — сообщили в телеграм-канале кремлевского пула.


Свои выступления подготовили и гости форума — президенты Алжира и Армении, глава Южной Осетии и премьер Кубы. Кроме того, будет еще один специальный гость.

Начало пленарной сессии запланировано на 14:00 мск. Мы будем вести текстовую онлайн-трансляцию выступления президента, она стартует за полчаса до начала пленарки.

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