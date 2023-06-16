Путин выступит с большой речью на экономическом форуме. О чем он будет говорить

Президент Владимир Путин выступит с большой речью на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Как сообщают журналисты кремлевского пула в своем телеграм-канале, выступление президента обещает быть объемным, и в нем он даст сигналы российскому и иностранному бизнесу.