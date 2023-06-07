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Массовое отравление сидромПодробности

Как оказать первую помощь при отравлении метанолом — инфографика

В любом случае первое действие — это вызов скорой помощи

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К симптомам такого отравления относятся: многократная рвота, боли в мышцах, головная боль, вялость, нарушения сознания, «метаболическая» одышка

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В России произошло массовое отравление сидром, в составе которого, по предварительным данным, был метанол (или метиловый спирт). Сообщается о двух десятках смертей в четырех регионах страны.

Как оказать первую помощь при подозрении на такое отравление — показываем в одной картинке.

Нужно сохранить емкости, если они рядом с пациентом, до приезда скорой, чтобы определить, чем он отравился

Нужно сохранить емкости, если они рядом с пациентом, до приезда скорой, чтобы определить, чем он отравился

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Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объясняет, что если есть пульс и дыхание, пострадавшего нужно уложить на бок или на живот с поворотом головы на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

— При возможности, если человек находится в сознании, провести промывание желудка. Для этого необходимо, чтобы пострадавший выпил не меньше литра воды, в которую надо добавить немного соды. Затем вызывается рвотный рефлекс — для этого пальцами раздражают корень языка. Если нет пульса, нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации, — рассказала эксперт.

Если рядом с пострадавшим есть емкости — пустые или с остатками жидкости — их необходимо сохранить и передать бригаде скорой помощи, чтобы можно было уточнить, чем именно отравился человек, добавляет эксперт.

Ранее мы рассказывали, какие симптомы проявляются при отравлении метанолом.

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