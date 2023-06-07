Как оказать первую помощь при отравлении метанолом — инфографика

В России произошло массовое отравление сидром, в составе которого, по предварительным данным, был метанол (или метиловый спирт). Сообщается о двух десятках смертей в четырех регионах страны.
Как оказать первую помощь при подозрении на такое отравление — показываем в одной картинке.
Врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская объясняет, что если есть пульс и дыхание, пострадавшего нужно уложить на бок или на живот с поворотом головы на бок, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.
— При возможности, если человек находится в сознании, провести промывание желудка. Для этого необходимо, чтобы пострадавший выпил не меньше литра воды, в которую надо добавить немного соды. Затем вызывается рвотный рефлекс — для этого пальцами раздражают корень языка. Если нет пульса, нужно немедленно приступать к сердечно-легочной реанимации, — рассказала эксперт.
Если рядом с пострадавшим есть емкости — пустые или с остатками жидкости — их необходимо сохранить и передать бригаде скорой помощи, чтобы можно было уточнить, чем именно отравился человек, добавляет эксперт.
Ранее мы рассказывали, какие симптомы проявляются при отравлении метанолом.