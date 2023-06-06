freedom
СЕЙЧАС +34°С
Пробки 2/10
usd 81.33
eur 87.03
Тема дняПодробности ДТП с прокурором Купинского района
Все новости
Все новости
Массовое отравление сидромИнфографика

Кома, судороги, снижение зрения: симптомы отравления метанолом в одной картинке

В тяжелых случаях отравление приводит к летальному исходу

541

При первых симптомах отравления метиловым спиртом необходимо вызвать скорую помощь

Поделиться

В России произошло массовое отравление сидром, в составе которого, по предварительным данным, был метанол (или метиловый спирт). Как распознать симптомы отравления метанолом — показываем в одной картинке.

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что симптомы отравления метиловым спиртом (метанолом) во многом схожи с симптомами отравления другими ядами: многократная рвота, боли в мышцах, головная боль, вялость, нарушения сознания, «метаболическая» одышка:

— Всё зависит от степени тяжести отравления. В тяжелых случаях сознание нарушено вплоть до комы, часто отмечаются судороги, возникает поражение важных органов (почки, сердце, печень) и летальный исход. Характерным симптомом для отравления является поражение зрительных нервов. Выражается оно в резком и быстром снижении остроты зрения на обоих глазах. В тяжелых случаях и при неправильно оказанной помощи возникает слепота, которая не восстанавливается со временем.

Отравление может проявиться спустя 10–18 часов

Отравление может проявиться спустя 10–18 часов

Поделиться

Врач пояснил, что «метаболическая» одышка возникает, когда в организме нарушается обмен веществ, возникает избыточное количество токсических продуктов. Организм пытается вывести их через печень, почки с мочой, а также через легкие, поэтому усиливается дыхание.

Ранее новосибирские врачи рассказывали, как оказать первую помощь при отравлении метанолом.

По теме

ОтравлениеМетанолМетиловый спиртСидрВрачиСимптомы
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter