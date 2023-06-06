Кома, судороги, снижение зрения: симптомы отравления метанолом в одной картинке

В России произошло массовое отравление сидром, в составе которого, по предварительным данным, был метанол (или метиловый спирт). Как распознать симптомы отравления метанолом — показываем в одной картинке.
Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что симптомы отравления метиловым спиртом (метанолом) во многом схожи с симптомами отравления другими ядами: многократная рвота, боли в мышцах, головная боль, вялость, нарушения сознания, «метаболическая» одышка:
— Всё зависит от степени тяжести отравления. В тяжелых случаях сознание нарушено вплоть до комы, часто отмечаются судороги, возникает поражение важных органов (почки, сердце, печень) и летальный исход. Характерным симптомом для отравления является поражение зрительных нервов. Выражается оно в резком и быстром снижении остроты зрения на обоих глазах. В тяжелых случаях и при неправильно оказанной помощи возникает слепота, которая не восстанавливается со временем.
Врач пояснил, что «метаболическая» одышка возникает, когда в организме нарушается обмен веществ, возникает избыточное количество токсических продуктов. Организм пытается вывести их через печень, почки с мочой, а также через легкие, поэтому усиливается дыхание.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, как оказать первую помощь при отравлении метанолом.