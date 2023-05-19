Сотрудник новосибирского МЧС попал на обучение к Владимиру Соловьеву

Телеведущий Владимир Соловьев провел обучение руководителей пресс-служб МЧС из разных регионов России. Об этом корреспонденту НГС рассказал руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков, он также побывал на этом мероприятии.
— В Москве прошли сборы руководителей пресс-служб ГУ МЧС всех субъектов РФ. Были шеф-редакторы Первого канала, ведущие «России». Но больше всего поразил Владимир Соловьев. Я был удивлен, когда он пришел в студию. Он очень харизматичный, — рассказал НГС Павел Винаков.
На занятиях сотрудников пресс-служб МЧС учили взаимодействовать со СМИ, а также правильно работать с соцсетями и комментариями в них. Спикеры оценили МЧС как самое открытое ведомство и одно из самых оперативных.
В начале года Владимир Соловьев в прямом эфире своей радиопередачи «Полный контакт» на «Вести.фм» 12 января полностью прочитал колонку обозревателя НГС Стаса Соколова об отношении к людям, которые по тем или иным причинам покинули Россию.