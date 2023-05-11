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Тема дняКак живут в новосибирском Шанхае
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Город в розовых тонах: новосибирский фотограф снял Томск на пленку — посмотрите на атмосферные кадры

На снимки попала узнаваемая архитектура города

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Фотографии как будто сделаны через специальный фильтр

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Фотограф из Новосибирска Гарик Дьяченко в ноябре сфотографировал Томск на цветную немецкую пленку. В соседний регион новосибирец ездил на выходные.

— Мне приехали несколько катушек пленки Adox Color Mission из Германии, и была неопробованная после сервиса камера. Вот и решил совместить приятное с полезным. Проявлял сам, сканировал знакомый, обрабатывал по мелочи опять сам, — рассказал Гарик Дьяченко.

У фотографа вместе с его друзьями есть проявочная «Кот и кiт». В ней объединились люди, которые снимают, проявляют и сканируют снимки.

— Цвет — особенность пленки. Собственно, там даже на коробке написано, что ей свойственны мятно-зеленые и персиково-красные тона. А в плане зерна помог еще вокзальный сканер: мы жили в гостинице на вокзале «Томск-1», и, похоже, пару раз оно сквозь сканер проехало, — объяснил новосибирский фотограф.

Томская архитектура вписывается в атмосферу фотографий

Томская архитектура вписывается в атмосферу фотографий

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Необычно выглядят и витрины

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Фотограф ездил в Томск осенью прошедшего года

Фотограф ездил в Томск осенью прошедшего года

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Тыквы на этих кадрах больше похожи на мячи или шары

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Даже граффити на домах смотрятся атмосферно

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Красные дома выглядят еще эффектнее на розовой пленке

Красные дома выглядят еще эффектнее на розовой пленке

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В прошлом году журналисты НГС совершили путешествие по Чуйскому тракту. Команда НГС показала самые красивые места в фото и видео.

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