Город в розовых тонах: новосибирский фотограф снял Томск на пленку — посмотрите на атмосферные кадры

Фотограф из Новосибирска Гарик Дьяченко в ноябре сфотографировал Томск на цветную немецкую пленку. В соседний регион новосибирец ездил на выходные.

— Мне приехали несколько катушек пленки Adox Color Mission из Германии, и была неопробованная после сервиса камера. Вот и решил совместить приятное с полезным. Проявлял сам, сканировал знакомый, обрабатывал по мелочи опять сам, — рассказал Гарик Дьяченко.