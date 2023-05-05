Гейзеровое озеро, алтайский Марс и крутые горы: показываем, что и где посмотреть на самой красивой дороге страны

В прошлом году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. НГС запустил серию публикаций, посвященных этой дате. Мы уже рассказали историю строительства Чуйского тракта — о том, что проектировал дорогу автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Шишков, про отважных водителей, которым ставят памятники, и о тысячах заключенных, погибших во время стройки. Съемочная группа НГС проехала по всему Чуйскому тракту. При желании до Монголии можно доехать и за день, но мы задержались в самых интересных и красивых местах — что мы увидели, расскажем в обзорном материале с яркими фото и видео.
Формально Чуйский тракт начинается на территории Новосибирской области, хотя исторически начало пути было в Бийске. Именно поэтому возле Музея Чуйского тракта в центре города установлен памятник нулевому километру.
Музей Чуйского тракта вы не проедете. Вместе с нулевым километром это и будет первая достопримечательность, которой можно посвятить какое-то время. Кстати, если решите зайти в музей, знайте, что работает он только пять дней в неделю, со среды по воскресенье. А на экскурсии нужно записываться по телефону.
Музей небольшой, но экспозиции очень информативные, особенно много фотографий, которые погружают в атмосферу начала прошлого века. В музее даже есть настоящие колеса, которые почувствовали на себе характер легендарной дороги.
Здание Музея построено в 1910–1911 годах. Можно сказать, что это визитная карточка города, хотя, если пройдете чуть дальше по центральной улице, окунетесь в историю города Бийска, которому, кстати, уже больше 300 лет.
Дальше можно сделать остановку на въезде в Республику Алтай. Немного передохнуть, сфотографироваться в красивой беседке, погладить металлического пса. Говорят, желательно помочить лицо водой из Катуни, чтобы задобрить духов. Возможно, это просто придумал наш фотокорреспондент, но на всякий случай мы так и сделали, тем более в тот день было жарко.
Для неискушенных туристов Алтай начинается уже в Чемальском районе. А бывалые говорят, что «настоящий» Алтай не здесь и вся красота будет дальше. А пока мы двигаемся по Чуйскому тракту и заезжаем в столицу республики — Горно-Алтайск. Кстати, это вообще единственный город в Горном Алтае.
Население Горно-Алтайска — чуть больше 60 тысяч человек, но выглядит город на все 100 в прямом и переносном смысле. Набережная, гора со смотровыми площадками, футбольные поля и парки. Одна из главных достопримечательностей — национальный музей Республики Алтай имени
От Горно-Алтайска до Семинского перевала — около 150 километров. Дорога не покажется скучной, потому что рельеф меняется: от утопающих в зелени гор до возвышенностей, словно покрытых верблюжьей шкурой. Дальше горы более самодостаточные, немного отрешенные от всего мирского — людей и мельтешащих машин у их подножья. Надо сказать, что Чуйский тракт — дорога почти идеальная. Покрытие, разметка, даже повороты не такие крутые и ехать не так сложно, как кажется.
Просто только когда небольшой трафик — в июле будет сложнее, обгон на таких участках — почти экстрим. Вообще подъем и спуск на Семинском перевале — довольно плавные, так что можно даже не заметить, где они начинаются и где заканчиваются. Но стелу вы не проедете. Рядом бойко торгуют сувенирами и монгольским кашемиром, полно закусочных — словом, место привала.
На перевале Чике-Таман (
Коровы, кони, козлики и ягнята достойны отдельного репортажа. Алтай без рыжих копытных — не Алтай. Стадо по привычке неспешно переходит оживленную трассу, а маленькие барашки заставляют туристов держать за них кулачки, потому что страшно смотреть, как малыши прыгают по узким горным тропинкам.
В Онгудайском районе горы уже другие. Обратите внимание на Катунские террасы — как будто это искусственные стены, построенные из камня. Одной из причин появления террас называют мощные потоки воды во время таяния ледников.
Следующая туристическая отметка — слияние Чуи с Катунью, это примерно на
Дальше можно остановиться у порога Турбинный. Считается, что это сложный порог для сплавщиков, которые пытаются усмирить характер буйной алтайской реки Чуи. В ясную погоду уже можно увидеть Актру — одну из вершин Северо-Чуйского хребта.
Одна из самых интересных достопримечательностей — петроглифы Калбак-Таш. Это одно из древнейших святилищ на территории Республики Алтай. Вход платный — 200 рублей с человека. Можно заказать отдельно экскурсию.
Чуйский Оленный камень на
Скала Белый Бом — тоже природная достопримечательность. В известняках Белого Бома находится пещера с одноименным названием. Протяженность ходов пещеры — 146 метров.
Примерно через километр после Белого Бома вы увидите участок старого Чуйского тракта. Там же памятник отважным водителям. Второе название — памятник Кольке Снегиреву — отчаянному водителю, герою легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Если коротко, это история про отчаянную губительную мужскую любовь. Ну и про опасную дорогу, конечно.
Акташ — село в Улаганском районе. Здесь много туристических баз, кафе и магазинов — удобно сделать перерыв в путешествии. Примерно в 7 километрах от Акташа находится одно из самых необычных озер Алтая — Гейзеровое озеро. Проход к достопримечательности только через базу, стоит 100 рублей с человека. Озеро того стоит, особенно хорошо, когда никого нет и слышны таинственные звуки дикой природы.
Если вы остановились в Акташе, рядом (в 70 километрах) находятся известные марсианские пейзажи (Марс-1, Марс-2, Луна). О том, как туда добраться и сколько это стоит, мы расскажем в одной из следующих публикаций, посвященных Чуйскому тракту.
Дальше, по пути к Монголии — Чуйская ГЭС (Акташская ГЭС). Это недостроенная заброшенная гидроэлектростанция на
Курайская степь. Горы как будто отошли от дороги, словно смотрят со стороны, что там происходит в селах.
Бесцеремонные ветра в приграничном районе чуть ли не сносят машину. Здесь уже нет таких крутых поворотов. Дорога прямая — включаем музыку громче и мчимся в сторону Ташанты, к границе. На холме огромные буквы «Я люблю Ташанту» и качели, с которых видно пограничный заборчик. Ветер как будто пытается спросить, что мы все здесь забыли и не хотим ли уже вернуться. Хочется, чтобы эти ветра унесли все грустные мысли и сказали: всё хорошо, всё так, как и должно быть в этом прекрасном мире.
Также мы рассказывали подробнее про поездку на алтайские Марс и Луну: посмотрите на 12 красивых фото с необычными видами в Горном Алтае (и впечатляющее видео).