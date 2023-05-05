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Путешествие по Чуйскому трактуПодробности

Гейзеровое озеро, алтайский Марс и крутые горы: показываем, что и где посмотреть на самой красивой дороге страны

Мы сняли старинные города, магические горы, петроглифы и живописные перевалы

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Дорога до Гейзерового озера рядом с селом Акташ

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В прошлом году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. НГС запустил серию публикаций, посвященных этой дате. Мы уже рассказали историю строительства Чуйского тракта — о том, что проектировал дорогу автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Шишков, про отважных водителей, которым ставят памятники, и о тысячах заключенных, погибших во время стройки. Съемочная группа НГС проехала по всему Чуйскому тракту. При желании до Монголии можно доехать и за день, но мы задержались в самых интересных и красивых местах — что мы увидели, расскажем в обзорном материале с яркими фото и видео.

Формально Чуйский тракт начинается на территории Новосибирской области, хотя исторически начало пути было в Бийске. Именно поэтому возле Музея Чуйского тракта в центре города установлен памятник нулевому километру.

Нулевой километр Чуйского тракта — памятник, установленный в Бийске, в месте исторического начала пути, соединяющего Россию с Монголией и Китаем

Нулевой километр Чуйского тракта — памятник, установленный в Бийске, в месте исторического начала пути, соединяющего Россию с Монголией и Китаем

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Музей Чуйского тракта вы не проедете. Вместе с нулевым километром это и будет первая достопримечательность, которой можно посвятить какое-то время. Кстати, если решите зайти в музей, знайте, что работает он только пять дней в неделю, со среды по воскресенье. А на экскурсии нужно записываться по телефону.

Музей расположен в здании купца Варвинского, построенном в 1911 году

Музей расположен в здании купца Варвинского, построенном в 1911 году

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Музей небольшой, но экспозиции очень информативные, особенно много фотографий, которые погружают в атмосферу начала прошлого века. В музее даже есть настоящие колеса, которые почувствовали на себе характер легендарной дороги.

Бийск основан в 1709 году

Бийск основан в 1709 году

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Здание Музея построено в 1910–1911 годах. Можно сказать, что это визитная карточка города, хотя, если пройдете чуть дальше по центральной улице, окунетесь в историю города Бийска, которому, кстати, уже больше 300 лет.

Дальше можно сделать остановку на въезде в Республику Алтай. Немного передохнуть, сфотографироваться в красивой беседке, погладить металлического пса. Говорят, желательно помочить лицо водой из Катуни, чтобы задобрить духов. Возможно, это просто придумал наш фотокорреспондент, но на всякий случай мы так и сделали, тем более в тот день было жарко.

Расстояние от Новосибирска до Чемала по прямой — около 450 километров

Расстояние от Новосибирска до Чемала по прямой — около 450 километров

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Для неискушенных туристов Алтай начинается уже в Чемальском районе. А бывалые говорят, что «настоящий» Алтай не здесь и вся красота будет дальше. А пока мы двигаемся по Чуйскому тракту и заезжаем в столицу республики — Горно-Алтайск. Кстати, это вообще единственный город в Горном Алтае.

Смотровая площадка на горе Туу-Кайа в Горно-Алтайске

Смотровая площадка на горе Туу-Кайа в Горно-Алтайске

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Население Горно-Алтайска — чуть больше 60 тысяч человек, но выглядит город на все 100 в прямом и переносном смысле. Набережная, гора со смотровыми площадками, футбольные поля и парки. Одна из главных достопримечательностей — национальный музей Республики Алтай имени А. В. Анохина. Из более простых, но дорогих развлечений — колоритное кафе «Типография», которое находится в бывшей настоящей типографии. Кстати, в здании сохранились действующие станки, которые даже можно потрогать.

Горно-Алтайск — столица и единственный город в республике

Горно-Алтайск — столица и единственный город в республике

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От Горно-Алтайска до Семинского перевала — около 150 километров. Дорога не покажется скучной, потому что рельеф меняется: от утопающих в зелени гор до возвышенностей, словно покрытых верблюжьей шкурой. Дальше горы более самодостаточные, немного отрешенные от всего мирского — людей и мельтешащих машин у их подножья. Надо сказать, что Чуйский тракт — дорога почти идеальная. Покрытие, разметка, даже повороты не такие крутые и ехать не так сложно, как кажется.

На большей части Чуйского тракта — двухполосное движение

На большей части Чуйского тракта — двухполосное движение

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Просто только когда небольшой трафик — в июле будет сложнее, обгон на таких участках — почти экстрим. Вообще подъем и спуск на Семинском перевале — довольно плавные, так что можно даже не заметить, где они начинаются и где заканчиваются. Но стелу вы не проедете. Рядом бойко торгуют сувенирами и монгольским кашемиром, полно закусочных — словом, место привала.

В сувенирных лавках можно купить почти всё, что есть на Алтае: от медовухи до шкуры медведя

В сувенирных лавках можно купить почти всё, что есть на Алтае: от медовухи до шкуры медведя

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На перевале Чике-Таман (659-й километр) еще красивее. Ощущение восторга настигнет уже на главной смотровой площадке, где стоит памятник строителям Чуйского тракта. Любителям побродить по рыночкам здесь понравится: за углом развернулась настоящая ярмарка с сувенирами, местной медовухой и национальной кухней. Кажется, что Чике-Таман выше, чем Семинский, но на самом деле — нет.

На смотровой площадке перевала Чике-Таман. Памятник строителям дороги

На смотровой площадке перевала Чике-Таман. Памятник строителям дороги

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Коровы, кони, козлики и ягнята достойны отдельного репортажа. Алтай без рыжих копытных — не Алтай. Стадо по привычке неспешно переходит оживленную трассу, а маленькие барашки заставляют туристов держать за них кулачки, потому что страшно смотреть, как малыши прыгают по узким горным тропинкам.

Рыжие коровы сопровождают туристов даже в совсем диких районах

Рыжие коровы сопровождают туристов даже в совсем диких районах

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В Онгудайском районе горы уже другие. Обратите внимание на Катунские террасы — как будто это искусственные стены, построенные из камня. Одной из причин появления террас называют мощные потоки воды во время таяния ледников.

Место слияния двух рек — через <nobr class="_">11 км</nobr> после села Иня

Место слияния двух рек — через 11 км после села Иня

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Следующая туристическая отметка — слияние Чуи с Катунью, это примерно на 713-м километре Чуйского тракта. Где Чуя и где Катунь — поймете по цвету, разница особенно заметна летом: в Катуни вода изумрудная или бирюзовая, кому как покажется. А Чуя — река брутальная, вода в ней мутного коричневатого оттенка.

До Монголии почти 1000 километров — рельеф постоянно меняется

До Монголии почти 1000 километров — рельеф постоянно меняется

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Дальше можно остановиться у порога Турбинный. Считается, что это сложный порог для сплавщиков, которые пытаются усмирить характер буйной алтайской реки Чуи. В ясную погоду уже можно увидеть Актру — одну из вершин Северо-Чуйского хребта.

В сезон из-за трафика дорога будет сложнее

В сезон из-за трафика дорога будет сложнее

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Одна из самых интересных достопримечательностей — петроглифы Калбак-Таш. Это одно из древнейших святилищ на территории Республики Алтай. Вход платный — 200 рублей с человека. Можно заказать отдельно экскурсию.

Древнее святилище Адыр Кан в долине реки Чуя

Древнее святилище Адыр Кан в долине реки Чуя

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Чуйский Оленный камень на 728-м километре. Сам камень — это стела высотой около полутора метров. Высеченное лицо воина не оставит вас равнодушными — кажется, что он видит туриста, с какого бы угла тот ни подошел. Камень — это часть святилища Адар-Кайа. Возраст артефактов — более 2,5 тысячи лет, а само святилище относится к эпохе бронзового века. Подножье горы Адар-Кайа покрывают 100 петроглифов, на большей части рисунков изображены животные. Здесь нет никакого платного входа. Только не наносите свои «петроглифы».

Самая распространенная тема наскальных рисунков — животные

Самая распространенная тема наскальных рисунков — животные

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Скала Белый Бом — тоже природная достопримечательность. В известняках Белого Бома находится пещера с одноименным названием. Протяженность ходов пещеры — 146 метров.

До этого здесь был другой памятник водителям Чуйского тракта. Сейчас он находится в Музее Чуйского тракта

До этого здесь был другой памятник водителям Чуйского тракта. Сейчас он находится в Музее Чуйского тракта

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Примерно через километр после Белого Бома вы увидите участок старого Чуйского тракта. Там же памятник отважным водителям. Второе название — памятник Кольке Снегиреву — отчаянному водителю, герою легендарной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога». Если коротко, это история про отчаянную губительную мужскую любовь. Ну и про опасную дорогу, конечно.

Проход до Гейзерового озера — платный

Проход до Гейзерового озера — платный

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Акташ — село в Улаганском районе. Здесь много туристических баз, кафе и магазинов — удобно сделать перерыв в путешествии. Примерно в 7 километрах от Акташа находится одно из самых необычных озер Алтая — Гейзеровое озеро. Проход к достопримечательности только через базу, стоит 100 рублей с человека. Озеро того стоит, особенно хорошо, когда никого нет и слышны таинственные звуки дикой природы.

Доехать до алтайского Марса не так просто. Часто туристы заказывают доставку на внедорожниках

Доехать до алтайского Марса не так просто. Часто туристы заказывают доставку на внедорожниках

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Если вы остановились в Акташе, рядом (в 70 километрах) находятся известные марсианские пейзажи (Марс-1, Марс-2, Луна). О том, как туда добраться и сколько это стоит, мы расскажем в одной из следующих публикаций, посвященных Чуйскому тракту.

Строительство Чуйской ГЭС началось еще в начале <nobr class="_">1960-х</nobr>

Строительство Чуйской ГЭС началось еще в начале 1960-х

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Дальше, по пути к Монголии — Чуйская ГЭС (Акташская ГЭС). Это недостроенная заброшенная гидроэлектростанция на 799-м километре Чуйского тракта. Выглядит как будто нерукотворное строение, издалека чем-то похоже на остров Пасхи.

Курайская степь расположена в зоне резко континентального климата

Курайская степь расположена в зоне резко континентального климата

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Курайская степь. Горы как будто отошли от дороги, словно смотрят со стороны, что там происходит в селах.

Почти на границе с Монголией

Почти на границе с Монголией

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Бесцеремонные ветра в приграничном районе чуть ли не сносят машину. Здесь уже нет таких крутых поворотов. Дорога прямая — включаем музыку громче и мчимся в сторону Ташанты, к границе. На холме огромные буквы «Я люблю Ташанту» и качели, с которых видно пограничный заборчик. Ветер как будто пытается спросить, что мы все здесь забыли и не хотим ли уже вернуться. Хочется, чтобы эти ветра унесли все грустные мысли и сказали: всё хорошо, всё так, как и должно быть в этом прекрасном мире.

Ташанта — крайний юго-восточный населенный пункт на Чуйском тракте

Ташанта — крайний юго-восточный населенный пункт на Чуйском тракте

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Также мы рассказывали подробнее про поездку на алтайские Марс и Луну: посмотрите на 12 красивых фото с необычными видами в Горном Алтае (и впечатляющее видео).

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