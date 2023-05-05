Гейзеровое озеро, алтайский Марс и крутые горы: показываем, что и где посмотреть на самой красивой дороге страны

В прошлом году исполнилось 100 лет Чуйскому тракту — дороге, которая проходит через три региона к границе с Монголией. НГС запустил серию публикаций, посвященных этой дате. Мы уже рассказали историю строительства Чуйского тракта — о том, что проектировал дорогу автор романа «Угрюм-река» Вячеслав Шишков, про отважных водителей, которым ставят памятники, и о тысячах заключенных, погибших во время стройки. Съемочная группа НГС проехала по всему Чуйскому тракту. При желании до Монголии можно доехать и за день, но мы задержались в самых интересных и красивых местах — что мы увидели, расскажем в обзорном материале с яркими фото и видео.

