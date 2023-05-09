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Тема дня«Бессмертный полк» показали на стеле
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День Победы-2023 в Новосибирске

Стела памяти: «Бессмертный полк» показали на экране — смотрим вместе на героев

Новосибирцы вышли на площадь Калинина, чтобы отметить День Победы

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Ролик запустили в 11 часов утра

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В честь Дня Победы в Новосибирске состоялась акция «Бессмертный полк». В этом году из-за соображений безопасности она прошла в альтернативном формате. Жителям города показали лица героев Великой Отечественной войны на стеле «Город трудовой доблести», расположенной на площади Калинина.

Начало акции было назначено на 11 часов. Как рассказал корреспондент НГС Илья Калинин, который побывал на месте, обещанный ролик запустили без торжественного открытия.

Смотрим вместе на видео с площади.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Илья Калинин

Виртуальную выставку «Бессмертный полк для новосибирцев» <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/30/72265094/" class="_" target="_blank">заказал муниципальный «Музей Новосибирска»</a>

Виртуальную выставку «Бессмертный полк для новосибирцев» заказал муниципальный «Музей Новосибирска»

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Ролики будут также транслировать на экране в ходе праздничной программы в Первомайском сквере

Ролики будут также транслировать на экране в ходе праздничной программы в Первомайском сквере

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Несмотря на то что централизованно «Бессмертный полк» вживую решено было не проводить, в Новосибирске жители одного из ТОСов устроили памятную акцию. Накануне, 8 мая, колонна новосибирцев прошла по улицам в Октябрьском районе вблизи школы № 115.

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Бессмертный полкДень ПобедыГород трудовой доблестиПлощадь Калинина
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