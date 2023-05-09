Стела памяти: «Бессмертный полк» показали на экране — смотрим вместе на героев

В честь Дня Победы в Новосибирске состоялась акция «Бессмертный полк». В этом году из-за соображений безопасности она прошла в альтернативном формате. Жителям города показали лица героев Великой Отечественной войны на стеле «Город трудовой доблести», расположенной на площади Калинина.
Начало акции было назначено на 11 часов. Как рассказал корреспондент НГС Илья Калинин, который побывал на месте, обещанный ролик запустили без торжественного открытия.
Смотрим вместе на видео с площади.
Несмотря на то что централизованно «Бессмертный полк» вживую решено было не проводить, в Новосибирске жители одного из ТОСов устроили памятную акцию. Накануне,