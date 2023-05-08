Новосибирцы вышли на улицы в «Бессмертном полке» — 10 атмосферных фото

— В 2018 году на общем собрании мы приняли решение установить на территории школы №115 стелу «Памяти», — сообщила председатель совета ТОС Надежда Ефремова. — С 2019 года проводим торжественные митинги, посвященные Дню Победы у стелы «Памяти», и два года — акцию «Бессмертный полк». В этом году мы прошли по частному сектору. Обычно шли с «Европейского берега».

