Новосибирцы вышли на улицы в «Бессмертном полке» — 10 атмосферных фото

Днем 8 мая в Новосибирске жители приняли участие в акции «Бессмертный полк», несмотря на решение о проведении мероприятия в городе в виртуальном формате. Колонна новосибирцев прошла по улицам в Октябрьском районе вблизи школы №115.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе прошел в колонне «Бессмертного полка» в Новосибирске. Публикуем 10 ярких фотографий с события.
— В 2018 году на общем собрании мы приняли решение установить на территории школы №115 стелу «Памяти», — сообщила председатель совета ТОС Надежда Ефремова. — С 2019 года проводим торжественные митинги, посвященные Дню Победы у стелы «Памяти», и два года — акцию «Бессмертный полк». В этом году мы прошли по частному сектору. Обычно шли с «Европейского берега».
В Новосибирске в честь Дня Победы пройдет праздничная программа. О том, какие мероприятия пройдут 9 Мая, — в материале.