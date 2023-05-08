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Новосибирцы вышли на улицы в «Бессмертном полке» — 10 атмосферных фото

В этом году в России решили не проводить очно традиционное шествие

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Колонна новосибирцев прошла по улицам в Октябрьском районе

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Днем 8 мая в Новосибирске жители приняли участие в акции «Бессмертный полк», несмотря на решение о проведении мероприятия в городе в виртуальном формате. Колонна новосибирцев прошла по улицам в Октябрьском районе вблизи школы №115.

Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков вместе прошел в колонне «Бессмертного полка» в Новосибирске. Публикуем 10 ярких фотографий с события.

Торжественную <nobr class="_">акцию</nobr> организовал совет территориального общественного самоуправления «Иня». Ее анонсировала мэрия Новосибирска

Торжественную акцию организовал совет территориального общественного самоуправления «Иня». Ее анонсировала мэрия Новосибирска

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«Бессмертный полк» прошел в рамках праздничного мероприятия в честь Дня Победы. Кроме акции, в программу события вошел митинг. <br /><br />.

«Бессмертный полк» прошел в рамках праздничного мероприятия в честь Дня Победы. Кроме акции, в программу события вошел митинг.

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Колонна новосибирцев прошла по частному сектору. Участие приняли как взрослые, так и дети

Колонна новосибирцев прошла по частному сектору. Участие приняли как взрослые, так и дети

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— В 2018 году на общем собрании мы приняли решение установить на территории школы №115 стелу «Памяти», — сообщила председатель совета ТОС Надежда Ефремова. — С 2019 года проводим торжественные митинги, посвященные Дню Победы у стелы «Памяти», и два года — акцию «Бессмертный полк». В этом году мы прошли по частному сектору. Обычно шли с «Европейского берега».

Новосибирцы прошли по улицам Корчагина, Инюшенской, Морозова в Октябрьском районе

Новосибирцы прошли по улицам Корчагина, Инюшенской, Морозова в Октябрьском районе

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«Бессмертный полк» завершил свой машрут на улице Бугурусланской,19, где находится школа №115

«Бессмертный полк» завершил свой машрут на улице Бугурусланской,19, где находится школа №115

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По оценке организаторов акции, участие в митинге приняли около 150 человек.

По оценке организаторов акции, участие в митинге приняли около 150 человек.

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Участники митинга возложили цветы к стеле «Памяти»

Участники митинга возложили цветы к стеле «Памяти»

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В этом году в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/30/72265094/" class="_" target="_blank">не состоится</a>

В этом году в России традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом не состоится

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В Новосибирске «Бессмертный полк» <a href="https://ngs.ru/text/gorod/2023/04/21/72238838/" class="_" target="_blank">пройдет</a> в онлайн-формате. Фото и имена героев будут показывать на экране стелы «Город трудовой доблести»

В Новосибирске «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Фото и имена героев будут показывать на экране стелы «Город трудовой доблести»

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В Новосибирске в честь Дня Победы пройдет праздничная программа. О том, какие мероприятия пройдут 9 Мая, — в материале.

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Бессмертный полк9 МаяДень ПобедыШкола 115
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