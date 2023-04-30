Найден подрядчик, который создаст виртуальный «Бессмертный полк» для новосибирцев, — где можно будет увидеть героев

В Новосибирске разыграли тендер на создание виртуальной выставки «Бессмертный полк для новосибирцев». Речь о видеороликах, которые будут транслировать на уличных экранах на
Ролики заказал муниципальный «Музей Новосибирска». Виртуальную выставку планируют транслировать на панорамном LED-экране стелы «Город трудовой доблести» на площади Калинина, а также на экране в ходе праздничной программы в Первомайском сквере.
В сопроводительных документах говорится, что для подготовки роликов необходимо обработать и смонтировать «архивные материалы». Сумма контракта составила 447 тысяч рублей.
Исполнитель заказа уже определен. Им стало ООО «Видео-Дата». Директор — Александр Денисов. По данным сервиса «Контур.Фокус», компания образована в 2011 году и специализируется на производстве видео для городских мероприятий. За историю своего существования «Видео-Дата» получила госконтракты на общую сумму более 21,2 млн рублей.
В мэрии Новосибирска отмечали, что желающие могут до
19 апреля стало известно, что традиционное шествие «Бессмертного полка» в этом году не состоится. Основатель акции Геннадий Иванов объяснял нашим коллегам из 72.RU, что решение было принято из соображений безопасности.