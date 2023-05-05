Куда сходить? Какая погода? Как добраться? Собрали всё о праздновании 9 Мая в Новосибирске

В Новосибирске 9 Мая в честь Дня Победы пройдет праздничная программа, которая начнется с парада на площади Ленина в 10:00 и закончится фейерверком в центре и салютом на набережной. Показываем в одной картинке, какие еще мероприятия состоятся в городе в этот день.
9 Мая центр Новосибирска перекроют с 07:00. В 10:00 начнется парад на площади Ленина. В 11:00 на стеле «Новосибирск — город трудовой доблести» состоится акция «Бессмертный полк» в онлайн-формате.
С 11:00 до 19:00 в центре пройдет праздничная программа, в 17:00 начнется концерт на площади Ленина. В 21:50 за оперным театром запустят фейерверк, а на Михайловской набережной — артиллерийский салют.
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После празднования 9 Мая из центра города запустят дополнительный транспорт, чтобы уехать из центра, с Речного вокзала и площади Маркса.
В прошлом году НГС вел онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы. Посмотрите, что происходило в Новосибирске в тот праздничный день и каким был парад.