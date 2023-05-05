Куда сходить? Какая погода? Как добраться? Собрали всё о праздновании 9 Мая в Новосибирске

В Новосибирске 9 Мая в честь Дня Победы пройдет праздничная программа, которая начнется с парада на площади Ленина в 10:00 и закончится фейерверком в центре и салютом на набережной. Показываем в одной картинке, какие еще мероприятия состоятся в городе в этот день.