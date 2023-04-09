Новосибирец сыграл в «Свою игру» и единственный правильно ответил на финальный вопрос — раскрываем секреты телешоу

Семен рассказал журналисту НГС, что участвовал в «Своей игре» впервые. По его словам, новосибирским игрокам вполне по силам бороться за победу, на равных сражаясь с самыми известными интеллектуалами страны, и только география по большому счету мешает этому.

— Чтобы принять участие как в «Слабом звене» («На выход!»), так и в «Своей игре», желающие должны подать заявку в интернете. После ее рассмотрения претенденту позвонит редактор игры и проведет небольшой блиц-опрос для установления уровня эрудированности. Если он окажется достаточным, то претендент выйдет во второй тур или сразу будет приглашен на отборочные игры в Москву, — рассказывает Семен Родыгин.