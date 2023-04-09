Новосибирец сыграл в «Свою игру» и единственный правильно ответил на финальный вопрос — раскрываем секреты телешоу

Новосибирец Семен Родыгин сыграл в «Свою игру», ранее он четыре раза участвовал в программе «Слабое звено» (сейчас передача выходит под названием «На выход!») и заработал почти полмиллиона рублей. Он вышел в финал, единственный из участников ответил на финальный вопрос, но его результат был
Семен Родыгин много лет участвует в интеллектуальных играх и организует их. Он руководитель новосибирского «Клуба интеллектуальных игр».
Семен рассказал журналисту НГС, что участвовал в «Своей игре» впервые. По его словам, новосибирским игрокам вполне по силам бороться за победу, на равных сражаясь с самыми известными интеллектуалами страны, и только география по большому счету мешает этому.
— Чтобы принять участие как в «Слабом звене» («На выход!»), так и в «Своей игре», желающие должны подать заявку в интернете. После ее рассмотрения претенденту позвонит редактор игры и проведет небольшой блиц-опрос для установления уровня эрудированности. Если он окажется достаточным, то претендент выйдет во второй тур или сразу будет приглашен на отборочные игры в Москву, — рассказывает Семен Родыгин.
Семен и раньше выигрывал в таких отборах право на участие, но принять участие мешали личные обстоятельства. К примеру, в прошлый раз буквально накануне отлета на игру он заразился коронавирусом.
— Съемки «Своей игры» проходят в Москве, в переоборудованном заводском ангаре. На них присутствует около 15 человек технической группы и еще столько же болельщиков, фанатов игры. Снимаются передачи циклами. На протяжении одной пятидневной сессии снимается материал, который затем показывают на протяжении нескольких следующих месяцев. Если запись одной длящейся в эфире 40 минут передачи «Слабое звено» занимает примерно три часа, то «Свою игру» снимают практически без пауз, довольно быстро. Все шероховатости в речи или какие-то ненужные телодвижения потом вырежут редакторы, — поясняет Семен Родыгин.
Семен уверен, что для победы в передаче мало правильно отвечать на вопросы: участники зачастую демонстрируют знания, превосходящие уровень сложности задаваемых вопросов. Например, он, смотря передачи дома, отвечает практически на все задания. Но авторы игры намеренно не усложняют материал, чтобы не заскучал массовый телезритель.
— И этот подход оправдывает себя! «Своя игра» прошла проверку временем и скоро отметит
Ещё очень важен фактор везения в игре на вопросах со ставками, говорит игрок. Это новшество по отношению к оригинальному, выходящему в США шоу «Jeopardy!», придумали в России для того, чтобы повысить фактор случайности, «притопив» немного чрезмерно крутых игроков.
— Многих удивляют униформа участников, своеобразные мантии двух разных цветов. Семён Родыгин рассказывает, что когда в середине лихих 90-х шоу стартовало на российском ТВ, первые игроки пришли на запись в таких странных и подчас неряшливых одеждах, что было решено нарядить участников в типовые бесформенные балахоны. В итоге уже 30 лет они выглядят в эфире вполне органично, — объясняет Семен Родыгин.
Про участников он рассказывает, что это в основном мужчины, а женщин не более 20 процентов, в возрасте 30–50 лет. Уклон в гуманитарную сферу хорошо заметен, поэтому среди победителей «Своей игры» чаще встретишь языковедов, историков, переводчиков нежели математиков и физиков.
— Деньги, кстати весьма скромные, в «самой умной передаче» участвуют в первую очередь ради престижа, а не ради заработка и достаются только победителю игры. В случае с участником из Новосибирска сумма выигрыша скорей всего не окупит даже стоимость перелёта в столицу и обратно, — замечает Семен.
На вопрос о забавных моментах Семён ответил так:
— Первый: перед съёмками он гулял по центру Москвы и на Арбате встретил гадалку. Шутки ради заплатил ей и попросил предсказания по проблеме сложные ли окажутся вопросы-аукционы, можно ли будет сделать большую ставку. «Можно!» — подумав, раскинув карты и посмотрев на ладонь, сказала она. И обманула. Вопрос со ставкой оказался неподъёмно сложным.
Второй момент тоже скорее печальный, комментирует Семен:
— Полтора года назад я прошел все этапы телефонного отбора к участию в самой денежной телеигре отечественного ТВ — «Кто хочет стать миллионером?» Прошёл лучше всех претендентов и был приглашён на съёмки. Уже предчувствуя возможность неплохо заработать или даже стать миллионером, купил билет до Москвы, но внезапно грянула СВО, и британцы, владельцы прав на данную игру, запретили её снимать в России. Было весьма обидно.
Другим участникам Семён советует, во-первых, читать побольше научно-популярных источников — журналы, Википедию, популярные энциклопедии. Во-вторых, тренировать рефлекс скоростного генерирования ответа на примере решения всяких вопросов из интернета или из приложений на телефоне. В-третьих, непременно попробовать на себе клубные интеллектуальные игры в формате квиза, которые с недавних пор стали очень модным времяпрепровождением. Также, по его словам, важно не потеряться во время съёмок, не разволноваться из-за кажущейся серьёзности момента.
— Ну и главное: не бояться попробовать. Адрес, по которому можно подать заявку на участие в игре, можете найти в интернете прямо сейчас, — резюмирует Семен Родыгин.
Ранее мы рассказывали о том, как новосибирцу Семену Родыгину удалось выиграть в «Слабом звене» три раза.