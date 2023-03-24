СЕЙЧАС -1°С
Пробки 1/10
usd 76.31
eur 83.15
Тема дняЗабастовка водителей «Яндекс.Такси»
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

Блогер Илья Варламов стал иноагентом. В новом реестре Минюста еще пять пунктов

Минюст обновил список 23 марта

16

Блогер Илья Варламов рассказывает о жизни в России, причем не всегда с лучшей стороны

Поделиться

Минюст России в очередной раз обновил реестр иноагентов. На этой неделе в него попали блогер Илья Варламов и юрист Павел Чиков.

Также в списке оказались Светлана Лада-Русь (Пеунова), казанский политолог Руслан Айсин, экс-журналист «Дождя» Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+».

В феврале в этот реестр попала Земфира, а ранее актер Артур Смольянинов. В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. MSK1.RU собрал на карте места за границей, которые полюбились знаменитостям.

Последние новости о спецоперации на Украине читайте в нашей ежедневной подборке.

МинюстИноагентИлья ВарламовПавел ЧиковРеестр
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter