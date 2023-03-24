Блогер Илья Варламов стал иноагентом. В новом реестре Минюста еще пять пунктов

Минюст России в очередной раз обновил реестр иноагентов. На этой неделе в него попали блогер Илья Варламов и юрист Павел Чиков.
Также в списке оказались Светлана Лада-Русь (Пеунова), казанский политолог Руслан Айсин, экс-журналист «Дождя» Богдан Бакалейко и объединение «Парни Плюс/Парни+».
В феврале в этот реестр попала Земфира, а ранее актер Артур Смольянинов. В 2022 году многие знаменитости покинули Россию после начала спецоперации, вторая волна отъездов началась после начала частичной мобилизации. Мы уже рассказывали, кто из звезд уехал из страны и не собирается возвращаться. MSK1.RU собрал на карте места за границей, которые полюбились знаменитостям.
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