В НСО похоронили погибшего в спецоперации — ранее человек с таким именем был осужден за смерть жены

— Он попросил у нее денег на выпивку, но она не дала. Он разозлился на нее из-за этого, подошел к ней и один раз ударил сжатой в кулак левой рукой в голову. От удара она отлетела в угол комнаты. После удара жена стала подниматься на ноги, а он вышел из зала, завел трактор, поехал на ферму. Когда подходил к дому, на улицу выбежал сын и сказал, что матери плохо, — такие показания Евгения Хижникова, которые он давал на предварительном следствии, озвучили в суде.