В НСО похоронили погибшего в спецоперации — ранее человек с таким именем был осужден за смерть жены

В Кочковском районе Новосибирской области похоронили погибшего в спецоперации Евгения Хижникова. Как сообщает районное издание «Степные зори» (учредитель — ГАУ НСО «Издательский дом «Советская Сибирь»), прощание с ним прошло в здании Красносибирского социально-культурного объединения 14 февраля.
— Евгений родился 5 октября 1974 года. Погиб при исполнении воинского долга в зоне проведения специальной военной операции. Ему было 48 лет, — кратко говорится в заметке издания.
В администрации Красносибирского сельсовета корреспонденту НГС сообщили, что похоронили Евгения Хижникова в селе Красная Сибирь, где он постоянно проживал до того, как отправился в колонию.
— Он из [ЧВК] «Вагнер». У него остался сын совершеннолетний, — добавили в администрации.
В 2018 году Ордынский районный суд приговорил полного тезку Евгения Хижникова к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима за то, что он избил до смерти свою жену.
— Он попросил у нее денег на выпивку, но она не дала. Он разозлился на нее из-за этого, подошел к ней и один раз ударил сжатой в кулак левой рукой в голову. От удара она отлетела в угол комнаты. После удара жена стала подниматься на ноги, а он вышел из зала, завел трактор, поехал на ферму. Когда подходил к дому, на улицу выбежал сын и сказал, что матери плохо, — такие показания Евгения Хижникова, которые он давал на предварительном следствии, озвучили в суде.
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Экспертиза установила, что Евгений Хижников нанес своей жене не один удар рукой, как заявлял на следствии, а четыре — бил и руками, и ногами. В суде также подчеркивалось, что он состоял на учете в полиции как семейный дебошир и неоднократно применял насилие к жене.
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