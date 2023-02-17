Бойцам ЧВК и их семьям хотят дать соцгарантии наравне с военнослужащими: новости СВО за 16 февраля

Бойцам ЧВК и их семьям хотят предоставить соцгарантии наравне с военнослужащими

В России рассматривают вопрос о предоставлении социальных гарантий бойцам ЧВК и их семьям наравне с военнослужащими. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.



— Сейчас рассматриваем этот вопрос. <...> Все ваши предложения по этому направлению просто сформулируйте, мы учтем их при принятии решений. Обязательно, — сказал Путин.

