Участники спецоперации получат регулярный отпуск: новости СВО за 21 февраля

Параллельно, по словам президента, важнейшей задачей фонда будет организация долговременного ухода на дому, высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается. Также Путин отметил, что за каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный работник. Эти специалисты должны будут в ходе личного общения решать возникающие вопросы.

— Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах Российской Федерации, — обратил внимание Владимир Путин.