Медики эвакуируют в Новосибирск медсестру, которая впала в кому на Бали

Медсестру из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, эвакуируют в Россию медики. Об этом журналисту НГС рассказал ее сын Антон.

Сейчас, по словам Антона, Елена находится в пути, а состояние перед вылетом было стабильным. В новосибирский аэропорт Толмачево самолет должен прилететь 22 февраля.