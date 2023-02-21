Медики эвакуируют в Новосибирск медсестру, которая впала в кому на Бали

Медсестру из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, эвакуируют в Россию медики. Об этом журналисту НГС рассказал ее сын Антон.
Сейчас, по словам Антона, Елена находится в пути, а состояние перед вылетом было стабильным. В новосибирский аэропорт Толмачево самолет должен прилететь 22 февраля.
— Буквально час назад мне сообщили, что пересели в Дубае на рейс до Москвы. Состояние без ухудшений, всё по плану, — отметил сын Елены.
НГС запросил дополнительную информацию о состоянии сибирячки в региональном Минздраве.
На Бали у Елены произошел инсульт, каждый день, проведенный в клинике за границей, обходился в 210 тысяч рублей. Она впала в кому 4 января 2023 года, а родственники просили о помощи. Тогда эвакуировать женщину с острова решили помочь власти Новосибирской области. Медики из России вылетели за сибирячкой 16 февраля по маршруту Москва — Денпасар (остров Бали, Индонезия). Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.
Недавно 22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова попала в аварию на Бали. У нее диагностировали перелом черепа. Спустя несколько дней девушка умерла в больнице.