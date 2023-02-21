freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 4/10
usd 74.04
eur 79.13
Тема дняКак живет архитектор в опасной коммуналке
Все новости
Все новости
Впала в кому на Бали

Медики эвакуируют в Новосибирск медсестру, которая впала в кому на Бали

Самолет должен приземлиться в Толмачево 22 февраля

523

Медики вылетели за женщиной 16 февраля

Поделиться

Медсестру из Новосибирска Елену Новосельцеву, которая впала в кому на Бали, эвакуируют в Россию медики. Об этом журналисту НГС рассказал ее сын Антон.

Сейчас, по словам Антона, Елена находится в пути, а состояние перед вылетом было стабильным. В новосибирский аэропорт Толмачево самолет должен прилететь 22 февраля.

— Буквально час назад мне сообщили, что пересели в Дубае на рейс до Москвы. Состояние без ухудшений, всё по плану, — отметил сын Елены.

НГС запросил дополнительную информацию о состоянии сибирячки в региональном Минздраве.

На Бали у Елены произошел инсульт, каждый день, проведенный в клинике за границей, обходился в 210 тысяч рублей. Она впала в кому 4 января 2023 года, а родственники просили о помощи. Тогда эвакуировать женщину с острова решили помочь власти Новосибирской области. Медики из России вылетели за сибирячкой 16 февраля по маршруту Москва — Денпасар (остров Бали, Индонезия). Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.

Недавно 22-летняя студентка из Новосибирска Анжелика Чудоякова попала в аварию на Бали. У нее диагностировали перелом черепа. Спустя несколько дней девушка умерла в больнице.

По теме

БалиИнсультКомаМедикиЭвакуацияВпала в кому
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter