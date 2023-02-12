«Это миф, что в Дубае все богатые». Русская красавица вышла замуж за француза и переехала в Эмираты

Собрала вещи за три дня и переехала

Яна встретила будущего мужа на сайте знакомств пять лет назад, а женаты они чуть больше года. Пара жила в Екатеринбурге, куда Яна переехала из родного Среднеуральска, чтобы учиться в УрГЭУ и работать. А потом они вместе отправились в столицу.

— Среднеуральск — классный город, очень душевный, я до сих пор его люблю, — говорит девушка. — Но я передвигалась маленькими шажками и всё дальше уходила от родительского гнездышка.

Весной 2022 года муж Яны получил письмо о том, что гражданам Евросоюза рекомендуют вернуться домой. Как раз тогда супруги собирались поехать в гости к родным Маттиса и в итоге задержались во Франции на полгода.