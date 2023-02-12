freedom
СЕЙЧАС -22°С
Пробки 2/10
usd 72.79
eur 78.05
Тема дняЧто значит цифра 9 на руках
Все новости
Все новости
Спецоперация на Украине

«Это миф, что в Дубае все богатые». Русская красавица вышла замуж за француза и переехала в Эмираты

Яна Грожан рассказала, как решилась отправиться в ОАЭ и с какими проблемами сталкиваются мигранты

3 312
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Яна живет в Дубае уже восемь месяцев

Видео: Ирина Шутько, Максим Бутусов / E1.RU

Яна Грожан родилась в Среднеуральске Свердловской области и за 22 года успела несколько раз поменять место жительства. Год назад она находилась в Москве вместе с мужем-французом Маттисом, но после начала спецоперации им пришлось уехать во Францию. В Европе Яна и Маттис задержались ненадолго, сейчас они живут в ОАЭ. Яна рассказала E1.RU о плюсах и минусах переезда в Дубай и о сложностях, с которыми сталкиваются мигранты.

Собрала вещи за три дня и переехала

Яна встретила будущего мужа на сайте знакомств пять лет назад, а женаты они чуть больше года. Пара жила в Екатеринбурге, куда Яна переехала из родного Среднеуральска, чтобы учиться в УрГЭУ и работать. А потом они вместе отправились в столицу.

— Среднеуральск — классный город, очень душевный, я до сих пор его люблю, — говорит девушка. — Но я передвигалась маленькими шажками и всё дальше уходила от родительского гнездышка.

Весной 2022 года муж Яны получил письмо о том, что гражданам Евросоюза рекомендуют вернуться домой. Как раз тогда супруги собирались поехать в гости к родным Маттиса и в итоге задержались во Франции на полгода.

Маттис и Яна женаты уже год

Маттис и Яна женаты уже год

Поделиться

— В это время я еще писала диплом, для меня это было волнительным этапом. Я разрывалась между двумя странами, но выбрала любовь. Российские сайты [во Франции] не открывались, одногруппники сбрасывали мне всю информацию. Еще очень переживала за близких. Но, к счастью, диплом я получила, — вспоминает Яна.

На защиту выпускница прилетела в Екатеринбург, и буквально через три дня они с мужем решили, что поедут жить в Дубай. Летом 2022 года девушка собрала чемодан и улетела.

Как пережить адскую жару

Самым сложным после переезда было приспособиться к погоде, признается Яна.

— Дубай — более открытый эмират, здесь можно носить открытую одежду, разрешена продажа алкоголя, есть всё для комфортного проживания, — отмечает девушка. — Но мы прилетели летом, в жару, поначалу были без машины. Температура достигала 40 градусов, в первый день я чуть не получила солнечный удар. Ты выходишь на улицу — и уже весь мокрый, и не потому, что вспотел, а потому, что какая-то пустынная влажность, как будто нет воздуха.

— В Эмиратах люди делают всё, чтобы как можно дольше находиться в прохладе: просыпаешься утром в доме с кондиционером, спускаешься на лифте в паркинг, берешь свою машину, едешь в бизнес-центр, оставляешь машину на подземной парковке, оттуда поднимаешься в офис с кондиционером — тоже на лифте.

Туристическую визу в Эмираты оформлять заранее не нужно, она предоставляется по прибытии и действует 90 дней. Потом визу можно продлить на три месяца, потратив около 1000 дирхамов (примерно 19,3 тысячи рублей) или выехав из страны и вернувшись. Многие покупают билеты на автобус до ближайшей границы — с Оманом, — пересекают ее буквально на 15 минут и возвращаются обратно, говорит Яна.

Визу первым получил Маттис, когда устроился на работу, а для жены он сделал визу housewife — «домохозяйка», которая позволяет жить и работать в стране.

— Парам переезжать проще, как минимум по финансам, если оба работают. Кроме этого, если один из супругов уже нашел работу, он может помочь с оформлением визы. Так было и в нашем случае. Есть визы от работодателей, для фрилансеров, инвесторов, семейные, у всех разные условия, каждый выбирает для себя более подходящий вариант. Здесь с документами нет никаких сложностей, в отличие от Европы. У меня есть вид на жительство во Франции, но, чтобы его получить, пришлось потрудиться и потратить кучу времени, — говорит девушка.

А вот открыть бизнес в ОАЭ сложнее, чем в России, отмечает Яна: чтобы зарегистрировать свое дело в Дубае, потребуется минимум 2 тысячи долларов.

В Дубае девушке оказалось сложно адаптироваться к жаре

В Дубае девушке оказалось сложно адаптироваться к жаре

Поделиться

Как найти работу

— Сначала были проблемы с поиском работы, я была помощником-ассистентом в двух проектах. Сейчас я работаю бухгалтером в Дубае, я никогда не могла себе это представить. Мое экономическое образование пригодилось, спасибо СИНХу, классный вуз. Половина моей команды говорит на русском языке, половина — на английском, некоторые — на немецком, индийском, филиппинском. В любом случае международный язык — английский. Конечно, он здесь очень сильно пригождается, у меня был неплохой уровень, и это помогло, — отмечает Яна.

При этом и люди без знания английского могут устроиться в Эмиратах, говорит Яна. Она знает ребят из Орска, которые смогли найти работу, а язык изучают и практикуют уже на месте.

— Русскоязычный специалист со знанием английского и арабского языков будет вообще нарасхват. Мои знакомые, которые также переехали в Дубай из России, Украины, Белоруссии, занимаются тем же, чем зарабатывали на родине. Если человек танцует, то будет танцевать и здесь. Много девочек, которые преподают танцы, кто-то идет в менеджмент. Единственная труднодоступная сфера для мигрантов — медицина, — говорит она.

Яна уже нашла постоянную работу

Яна уже нашла постоянную работу

Поделиться

Сколько стоит аренда жилья в Дубае

В Дубае арендодатели предпочитают покрывать расходы на жилье за год одним чеком. Месяц проживания, по словам Яны, будет стоить 5–6 тысяч дирхамов (100–115 тысяч рублей), в год, соответственно, это 60–70 тысяч дирхамов (1,1–1,3 млн рублей). Далеко не все могут позволить себе выложить такую сумму разом, и некоторые арендодатели идут навстречу и делят платеж на пять-шесть чеков. Есть более доступные варианты: хостелы и апарт-отели. Как раз второй для себя выбрали Яна и Маттис, они снимают апартаменты и платят за них ежемесячно.

— Мы приехали с небольшим бюджетом. Но, кажется, при любом переезде денег не хватает, нужно покупать много мелочей. Например, здесь розетки с другим разъемом, приходится покупать всё, вплоть до зарядок для телефона, — отмечает Яна.

В Дубае живут не только богачи, но трат очень много

В Дубае живут не только богачи, но трат очень много

Поделиться

Сколько зарабатывают в Дубае

Яна отметила, что спустя четыре-пять месяцев жизни в Дубае она почувствовала себя комфортно в финансовом плане. По ее словам, цены в Эмиратах ниже, чем во Франции.

— Здесь можно найти недорогие продукты, а брендовую одежду купить даже дешевле, чем в России. Например, Michael Kors, который у нас считается дорогим, в Дубае — масс-маркет, — говорит девушка.

По словам Яны, в Дубае 80% населения находятся за чертой бедности — в основном это индусы, филиппинцы, пакистанцы. Они приезжают на заработки и живут на пределе, при этом выкраивая деньги, чтобы отправить семьям на родину.

Дубай выглядит богато

Дубай выглядит богато

Поделиться

— Это миф, что в Дубае все богатые, вообще неправда. Конечно, больше всех зарабатывают граждане Эмиратов, у них минимальная зарплата будет 20 тысяч дирхамов (390 тысяч рублей. — Прим. ред.). Здесь хоть и нет налогов, но косвенно они выплачиваются туристами и мигрантами. Страна хорошо поддерживает своих граждан, — отмечает девушка. — Следующие по уровню дохода и востребованности — европейцы, американцы, особенно если это хорошие специалисты, они будут много зарабатывать. Россияне, наверное, идут на третьем месте и тоже считаются высокооплачиваемыми сотрудниками. Русские девушки покоряют своей красотой, в каждом ресторане есть хотя бы одна работница, говорящая по-русски.

В среднем, как отметила Яна, зарплаты в ОАЭ варьируются от 7 до 15 тысяч дирхамов (135–300 тысяч рублей). Этого обычно хватает. Около 4 тысяч уходит на аренду апартаментов, 2 тысячи — на машину (без авто здесь очень тяжело из-за жары, но нужно получить местные права). Выше 15 тысяч дирхамов — это уже высокий доход.

Яна пояснила, что в стране есть сферы, которые только развиваются, например доставка. А одна из самых востребованных областей — консалтинг, помощь в открытии собственного дела.

В Дубае проблема с хорошими врачами

Но, конечно, есть и минусы. Среди них Яна называет отсутствие подходящей косметики:

— В Дубае проблема найти косметику для светлой кожи и волос. Оттенки карандаша для бровей начинаются с супертемного и заканчиваются ультрачерным. Понятно, что здесь такая косметика просто не востребована. Препараты привычные тоже не найти, медицина в целом хромает.

Кроме того, медицинская страховка не покрывает все необходимые процедуры в случае болезни. Лечиться в Дубае дорого, плюс сложно найти хорошего врача.

— Пройти обычное УЗИ здесь уже проблематично и будет стоить в районе 10 тысяч рублей. И не факт, что доктор, который тебя примет, будет профессионалом, — замечает девушка. — В Дубае, конечно, другие методы лечения, другие препараты, другой подход к медицине в целом. Здесь вообще не найти противовирусные препараты. Если ты придешь в аптеку, расскажешь фармацевту, что чувствуешь жар и головную боль, тебе порекомендуют антибиотики.

— В Дубае не хватает культурного отдыха. Зато здесь куча клубов, лаунджей, огромные моллы, бары, кафе. Пляжи меня не поразили, но море — среди популярных мест для отдыха. Я предпочитаю ходить на нетворкинги, в последний раз была на мероприятии, посвященном типам харизмы и цифровой психологии. Такие встречи организуют в основном блогеры, в том числе на русском языке, — говорит Яна.

Особенно красив Дубай по ночам

Особенно красив Дубай по ночам

Поделиться

В мечтах у девушки — начать собственное дело. Благодаря открытости рынка бизнес здесь окупается заметно быстрее, чем в России, и приносит большую прибыль за счет потока туристов и мигрантов, уверена она. А приезжать на родину Яна планирует только в гости.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Читайте также рассказ россиянки, которая улетела зимовать на Бали, — там вся правда о сказочном острове. Айтишница из России говорила о плюсах и минусах зимовки в Таиланде. А красотка-модель рассказала, как улетела жить на остров.

По теме

ДубайОАЭЭмиратыМиграцияПереездЭмиграция
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter