«Это миф, что в Дубае все богатые». Русская красавица вышла замуж за француза и переехала в Эмираты

Яна Грожан родилась в Среднеуральске Свердловской области и за 22 года успела несколько раз поменять место жительства. Год назад она находилась в Москве вместе с мужем-французом Маттисом, но после начала спецоперации им пришлось уехать во Францию. В Европе Яна и Маттис задержались ненадолго, сейчас они живут в ОАЭ. Яна рассказала E1.RU о плюсах и минусах переезда в Дубай и о сложностях, с которыми сталкиваются мигранты.
Собрала вещи за три дня и переехала
Яна встретила будущего мужа на сайте знакомств пять лет назад, а женаты они чуть больше года. Пара жила в Екатеринбурге, куда Яна переехала из родного Среднеуральска, чтобы учиться в УрГЭУ и работать. А потом они вместе отправились в столицу.
— Среднеуральск — классный город, очень душевный, я до сих пор его люблю, — говорит девушка. — Но я передвигалась маленькими шажками и всё дальше уходила от родительского гнездышка.
Весной 2022 года муж Яны получил письмо о том, что гражданам Евросоюза рекомендуют вернуться домой. Как раз тогда супруги собирались поехать в гости к родным Маттиса и в итоге задержались во Франции на полгода.
— В это время я еще писала диплом, для меня это было волнительным этапом. Я разрывалась между двумя странами, но выбрала любовь. Российские сайты [во Франции] не открывались, одногруппники сбрасывали мне всю информацию. Еще очень переживала за близких. Но, к счастью, диплом я получила, — вспоминает Яна.
На защиту выпускница прилетела в Екатеринбург, и буквально через три дня они с мужем решили, что поедут жить в Дубай. Летом 2022 года девушка собрала чемодан и улетела.
Как пережить адскую жару
Самым сложным после переезда было приспособиться к погоде, признается Яна.
— Дубай — более открытый эмират, здесь можно носить открытую одежду, разрешена продажа алкоголя, есть всё для комфортного проживания, — отмечает девушка. — Но мы прилетели летом, в жару, поначалу были без машины. Температура достигала 40 градусов, в первый день я чуть не получила солнечный удар. Ты выходишь на улицу — и уже весь мокрый, и не потому, что вспотел, а потому, что какая-то пустынная влажность, как будто нет воздуха.
— В Эмиратах люди делают всё, чтобы как можно дольше находиться в прохладе: просыпаешься утром в доме с кондиционером, спускаешься на лифте в паркинг, берешь свою машину, едешь в бизнес-центр, оставляешь машину на подземной парковке, оттуда поднимаешься в офис с кондиционером — тоже на лифте.
Туристическую визу в Эмираты оформлять заранее не нужно, она предоставляется по прибытии и действует 90 дней. Потом визу можно продлить на три месяца, потратив около 1000 дирхамов (примерно
Визу первым получил Маттис, когда устроился на работу, а для жены он сделал визу housewife — «домохозяйка», которая позволяет жить и работать в стране.
— Парам переезжать проще, как минимум по финансам, если оба работают. Кроме этого, если один из супругов уже нашел работу, он может помочь с оформлением визы. Так было и в нашем случае. Есть визы от работодателей, для фрилансеров, инвесторов, семейные, у всех разные условия, каждый выбирает для себя более подходящий вариант. Здесь с документами нет никаких сложностей, в отличие от Европы. У меня есть вид на жительство во Франции, но, чтобы его получить, пришлось потрудиться и потратить кучу времени, — говорит девушка.
А вот открыть бизнес в ОАЭ сложнее, чем в России, отмечает Яна: чтобы зарегистрировать свое дело в Дубае, потребуется минимум
Как найти работу
— Сначала были проблемы с поиском работы, я была помощником-ассистентом в двух проектах. Сейчас я работаю бухгалтером в Дубае, я никогда не могла себе это представить. Мое экономическое образование пригодилось, спасибо СИНХу, классный вуз. Половина моей команды говорит на русском языке, половина — на английском, некоторые — на немецком, индийском, филиппинском. В любом случае международный язык — английский. Конечно, он здесь очень сильно пригождается, у меня был неплохой уровень, и это помогло, — отмечает Яна.
При этом и люди без знания английского могут устроиться в Эмиратах, говорит Яна. Она знает ребят из Орска, которые смогли найти работу, а язык изучают и практикуют уже на месте.
— Русскоязычный специалист со знанием английского и арабского языков будет вообще нарасхват. Мои знакомые, которые также переехали в Дубай из России, Украины, Белоруссии, занимаются тем же, чем зарабатывали на родине. Если человек танцует, то будет танцевать и здесь. Много девочек, которые преподают танцы, кто-то идет в менеджмент. Единственная труднодоступная сфера для мигрантов — медицина, — говорит она.
Сколько стоит аренда жилья в Дубае
В Дубае арендодатели предпочитают покрывать расходы на жилье за год одним чеком. Месяц проживания, по словам Яны, будет стоить
— Мы приехали с небольшим бюджетом. Но, кажется, при любом переезде денег не хватает, нужно покупать много мелочей. Например, здесь розетки с другим разъемом, приходится покупать всё, вплоть до зарядок для телефона, — отмечает Яна.
Сколько зарабатывают в Дубае
Яна отметила, что спустя четыре-пять месяцев жизни в Дубае она почувствовала себя комфортно в финансовом плане. По ее словам, цены в Эмиратах ниже, чем во Франции.
— Здесь можно найти недорогие продукты, а брендовую одежду купить даже дешевле, чем в России. Например, Michael Kors, который у нас считается дорогим, в Дубае — масс-маркет, — говорит девушка.
По словам Яны, в Дубае 80% населения находятся за чертой бедности — в основном это индусы, филиппинцы, пакистанцы. Они приезжают на заработки и живут на пределе, при этом выкраивая деньги, чтобы отправить семьям на родину.
— Это миф, что в Дубае все богатые, вообще неправда. Конечно, больше всех зарабатывают граждане Эмиратов, у них минимальная зарплата будет
В среднем, как отметила Яна, зарплаты в ОАЭ варьируются от 7 до
Яна пояснила, что в стране есть сферы, которые только развиваются, например доставка. А одна из самых востребованных областей — консалтинг, помощь в открытии собственного дела.
В Дубае проблема с хорошими врачами
Но, конечно, есть и минусы. Среди них Яна называет отсутствие подходящей косметики:
— В Дубае проблема найти косметику для светлой кожи и волос. Оттенки карандаша для бровей начинаются с супертемного и заканчиваются ультрачерным. Понятно, что здесь такая косметика просто не востребована. Препараты привычные тоже не найти, медицина в целом хромает.
Кроме того, медицинская страховка не покрывает все необходимые процедуры в случае болезни. Лечиться в Дубае дорого, плюс сложно найти хорошего врача.
— Пройти обычное УЗИ здесь уже проблематично и будет стоить в районе
— В Дубае не хватает культурного отдыха. Зато здесь куча клубов, лаунджей, огромные моллы, бары, кафе. Пляжи меня не поразили, но море — среди популярных мест для отдыха. Я предпочитаю ходить на нетворкинги, в последний раз была на мероприятии, посвященном типам харизмы и цифровой психологии. Такие встречи организуют в основном блогеры, в том числе на русском языке, — говорит Яна.
В мечтах у девушки — начать собственное дело. Благодаря открытости рынка бизнес здесь окупается заметно быстрее, чем в России, и приносит большую прибыль за счет потока туристов и мигрантов, уверена она. А приезжать на родину Яна планирует только в гости.
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