«Скоро вернется на Родину»: власти НСО решили оплатить лечение и эвакуацию женщины, впавшей в кому на Бали

— Напомним, в начале января у Елены Новосельцевой, находящейся в тот момент на острове Бали, произошел инсульт, женщина впала в кому. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Новосибирск, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники. У семьи Елены Новосельцевой нет возможности оплатить счета, и они обратились к губернатору Андрею Травникову за помощью, — сообщает Минздрав Новосибирской области.