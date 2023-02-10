«Скоро вернется на Родину»: власти НСО решили оплатить лечение и эвакуацию женщины, впавшей в кому на Бали

Правительство Новосибирской области приняло решение оплатить лечение жительницы региона в госпитале на Бали и ее эвакуацию на Родину. Это произошло сегодня, 10 февраля, на внеочередном заседании.
— Напомним, в начале января у Елены Новосельцевой, находящейся в тот момент на острове Бали, произошел инсульт, женщина впала в кому. Страховой суммы для покрытия всех расходов, включая транспортировку в Новосибирск, не хватило. В таких случаях лечение и эвакуацию пациента по закону оплачивает он сам или его родственники. У семьи Елены Новосельцевой нет возможности оплатить счета, и они обратились к губернатору Андрею Травникову за помощью, — сообщает Минздрав Новосибирской области.
Правительство сегодня выделило деньги из резервного фонда.
— Чтобы найти решение, потребовалась совместная работа нескольких ведомств как региональных, так и федеральных. Координацией на всех этапах занималось министерство здравоохранения Новосибирской области, — отметили в Минздраве.
— Елена Новосельцева — жительница нашего региона, поэтому мы сделали все, чтобы ей помочь. У этой задачи было нескольких принципиальных условий: тяжелое состояние пациентки, отсутствие прямого авиасообщения, поиск реанимационной бригады с необходимым медицинским оборудованием и опытом. И, самое важное, — нужно было определить источник финансирования. Благодаря решению Правительства и губернатора региона наша землячка скоро вернется на Родину, — передает Минздрав слова министра здравоохранения Новосибирской области Константина Хальзова.
В ведомстве уточняют, что женщину транспортируют в минимально возможные сроки после выполнения ряда дипломатических и организационных процедур. Уже полностью выстроена логистика перелета.
Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.