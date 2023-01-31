«Мама дышит сама»: что известно о состоянии впавшей в кому на Бали сибирячке

Сын жительницы Новосибирска Елены Новосельцевой, которая впала в кому на Бали, рассказал, что она теперь дышит сама.
— Новостей по перевозке от нашего Минздрава нет, пытаюсь в Москве узнавать, всех обзваниваю. По моей информации, сейчас ищут, на каком рейсе можно перевезти маму, — пояснил журналисту НГС сын Елены Антон Новосельцев.
По его словам, в мамином состоянии есть положительная динамика — ее отключили от аппарата ИВЛ:
— Мама дышит сама.
Ранее журналист отправлял запрос в правительство Новосибирской области по поводу перевозки этой пациентки, но на момент публикации ответа не получил. Сегодня журналист отправил запросы в региональный и федеральный Минздравы, чтобы узнать подробности.
Подробную историю Елены Новосельцевой мы рассказывали здесь.