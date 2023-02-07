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Заболеваемость ковидом по России выросла на 33 %. А как в Новосибирской области?

В стране также идет рост заболевших ОРВИ и гриппом

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В основном среди штаммов преобладает омикрон

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Роспотребнадзор России отметил, что заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла по стране на 33 %. В Новосибирской области большого прироста пока не наблюдается.

— На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на 33 % по сравнению с предыдущей неделей. Последние две недели преобладающими по-прежнему остаются геноварианты штамма омикрон, — отметили в Роспотребнадзоре.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 февраля, в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 58 случаев заражения. 6 февраля было 53.

Рост заболевших вчера, 6 февраля, отмечал и глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания: ковидом — на 2,7 % больше, ОРВИ — на 7,6 % по сравнению с предшествующей неделей.

В Роспотребнадзоре РФ также отмечают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на 11 %:

— Общее количество заболевших превысило 1 миллион человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более 65 % приходится на вирусы гриппа группы B. Из респираторных вирусов лидируют РС-вирусы и риновирусы.

Напомним, вирусологи прогнозировали подъем заболеваемости ковидом в Новосибирске в феврале.

Если у вас необычные симптомы ковида, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, SMS, Telegram).

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