Заболеваемость ковидом по России выросла на 33 %. А как в Новосибирской области?

Роспотребнадзор России отметил, что заболеваемость ковидом за последнюю неделю выросла по стране на
— На пятой неделе 2023 года в России зарегистрировано более 60 тысяч новых случаев. Показатель заболеваемости вырос почти на
По данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 февраля, в Новосибирской области за сутки зарегистрировано 58 случаев заражения. 6 февраля было 53.
Рост заболевших вчера, 6 февраля, отмечал и глава Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов во время оперативного совещания: ковидом — на
В Роспотребнадзоре РФ также отмечают, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю вырос по сравнению с предыдущей на
— Общее количество заболевших превысило 1 миллион человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, в структуре которых более
Напомним, вирусологи прогнозировали подъем заболеваемости ковидом в Новосибирске в феврале.
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