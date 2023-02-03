«"Кракен" массово распространился по России»: вирусологи — о том, когда новосибирцам ожидать подъем ковида

Вирусологи объяснили, когда ожидать подъем заболеваемости ковидом в Новосибирске, в связи с тем, что Роспотребнадзор РФ уже отмечает увеличение числа заболевших на 20% за неделю.
Что видно по статистике
Роспотребнадзор РФ на днях сообщил об увеличении на 20% количества заболевших COVID-19 в РФ за прошедшую неделю:
— За четвертую неделю 2023 года на территории РФ зарегистрировано 45,5 тысячи случаев заболевания COVID-19. Преобладающими остаются геноварианты штамма омикрон. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей выросла на 7% и составила 918 тысяч случаев.
По данным сайта Стопкоронавирус.рф, на 2 февраля в России зарегистрировано 9287 заболевших ковидом за сутки — это существенный рост за последнее время, за последний месяц. Например, 31 января эта цифра равнялась 5792.
В Новосибирской области на 31 января было зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а 2 февраля выявили уже 63 заболевших.
Что говорят эксперты
Вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов замечает, что заболеваемость по России за последнюю неделю увеличилась с 6 тысяч до 9. По его словам, всё равно масштаб заболеваемости сейчас в несколько десятков раз меньше, чем год назад.
— Конец января — начало февраля — это всегда пики заболеваемости ОРВИ. Продолжается это обычно две-три недели.
К тому же замечает эксперт, около двух недель назад Роспотребнадзор обнаружил вариант «кракен» (XBB.1.5) в России, и тогда были лишь единичные случаи официально зарегистрированы.
— Про него известно, что он распространяется быстрее по сравнению с другими вариантами. Я думаю, что «кракен», наконец, распространился массово и в России и стал одним из самых массовых субвариантов омикрона, — считает Сергей Нетёсов.
Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев замечает, что можно посмотреть, например, на Великобританию, где к предыдущей неделе тоже есть прирост — 36%-й:
— И Россия также будет прирастать. Это только самое начало распространения XBB-вариантов по стране (имеет в виду ХВВ.1 — не «кракен». У этого варианта нет неофициального названия. — Прим. ред.), — говорит Соловьев.
Он предполагает, что пик заболеваемости ковидом в НСО придется на февраль.
Напомним, что Александр Соловьев объяснял, почему Россию ожидает ухудшение эпидситуации с COVID-19 в феврале.
Ранее мы рассказывали о том, что ухудшение ситуации с ковидом в России вновь началось с регионов.