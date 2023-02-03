«"Кракен" массово распространился по России»: вирусологи — о том, когда новосибирцам ожидать подъем ковида



В Новосибирской области на 31 января было зарегистрировано 56 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а 2 февраля выявили уже 63 заболевших.

Что говорят эксперты

Вирусолог, заведующий лабораторией НГУ Сергей Нетёсов замечает, что заболеваемость по России за последнюю неделю увеличилась с 6 тысяч до 9. По его словам, всё равно масштаб заболеваемости сейчас в несколько десятков раз меньше, чем год назад.

— Конец января — начало февраля — это всегда пики заболеваемости ОРВИ. Продолжается это обычно две-три недели.