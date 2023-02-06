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В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

На прошлой неделе в регионе нашли 53 заболевших гриппом

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На прошлой неделе выросло число заболевших ОРВИ

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В Новосибирской области на неделе с 30 января по 5 февраля зафиксировали прирост заболеваемости ОРВИ.

Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 6 февраля во время оперативного совещания:

— За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске на 7,6 % по сравнению с предшествующей неделей. Зарегистрировано за неделю 53 случая гриппа, это практически на уровне предшествующей недели.

Также на прошлой неделе обнаружили 413 заболевших ковидом, что на 2,7 % больше, чем на позапрошлой неделе. 65 % заразившихся выявили в Новосибирске, остальные случаи зафиксировали в районах области.

Ранее НГС писал о том, что распространяется новый штамм ковида — «кракен». Вирусологи объяснили, когда ожидать подъем заболеваемости ковидом в Новосибирске.

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ГриппКоронавирусОРВИКовидРоспотребнадзор Новосибирской области
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