В Новосибирской области выросла заболеваемость ОРВИ

В Новосибирской области на неделе с 30 января по 5 февраля зафиксировали прирост заболеваемости ОРВИ.
Об этом рассказала глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов 6 февраля во время оперативного совещания:
— За прошедшую неделю отмечен рост заболеваемости ОРВИ как по области, так и в Новосибирске на
Также на прошлой неделе обнаружили 413 заболевших ковидом, что на
Ранее НГС писал о том, что распространяется новый штамм ковида — «кракен». Вирусологи объяснили, когда ожидать подъем заболеваемости ковидом в Новосибирске.