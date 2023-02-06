«Соседи в панике повылетали из квартир»: сибиряк пережил землетрясение в Турции — публикуем его рассказ

— Что я знаю из новостей, но сам не видел: со Стамбула и некоторых других регионов отправлены спасатели разгребать завалы, Азербайджан пообещал выслать военных для помощи, ТРСК тоже отправил кого-то. Консульства некоторых стран выразили соболезнования. Объявлен режим повышенной тревоги (что он из себя представляет, понятия не имею).



Что наблюдал сам: всю ночь не мог уснуть, но причины не знал, в 04:18 примерно начал чувствовать, что что-то не то, но не понимал, что не так несколько секунд. Потом дошло, что диван, на котором я спал, просто начал шататься. Осознание, что это землетрясение, пришло вообще не сразу, может секунд 30 казалось, что это вообще сон. Когда заскрипели и затрещали стены (межкомнатные сделаны из гипсокартона и скрипят, даже если на них просто облокотиться), загуглил: «Землетрясение в Турции сегодня». На весь экран открылось, что был толчок 4,8 балла примерно в 220 километрах от меня. Когда обновил через пару минут, писали, что уже 7,8 баллов там же.