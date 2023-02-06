«Соседи в панике повылетали из квартир»: сибиряк пережил землетрясение в Турции — публикуем его рассказ

Минувшей ночью в Турции произошло мощное землетрясение, которое унесло жизни нескольких сотен людей. Уроженец Новосибирска Вадим, попросивший не публиковать свою фамилию, рассказал, как переживал катастрофу в городе Мерсин. Он расположен в 200 километрах от эпицентра трагических событий, но толчки и паника настигли жителей городка. Об очередях на заправках, взаимопомощи и, собственно, землетрясении — далее от первого лица.
— Что я знаю из новостей, но сам не видел: со Стамбула и некоторых других регионов отправлены спасатели разгребать завалы, Азербайджан пообещал выслать военных для помощи, ТРСК тоже отправил кого-то. Консульства некоторых стран выразили соболезнования. Объявлен режим повышенной тревоги (что он из себя представляет, понятия не имею).
Что наблюдал сам: всю ночь не мог уснуть, но причины не знал, в 04:18 примерно начал чувствовать, что что-то не то, но не понимал, что не так несколько секунд. Потом дошло, что диван, на котором я спал, просто начал шататься. Осознание, что это землетрясение, пришло вообще не сразу, может секунд 30 казалось, что это вообще сон. Когда заскрипели и затрещали стены (межкомнатные сделаны из гипсокартона и скрипят, даже если на них просто облокотиться), загуглил: «Землетрясение в Турции сегодня». На весь экран открылось, что был толчок 4,8 балла примерно в 220 километрах от меня. Когда обновил через пару минут, писали, что уже 7,8 баллов там же.
Услышал, как соседи (сирийцы с детьми) в панике, чуть ли не с криками, повылетали из квартир и понеслись на улицу. Еще сейчас холодный сезон, ночью на улице был дождь и температура что-то вроде +6 градусов. В комнате было очень холодно, и мне просто хотелось обратно под одеяло. Потом вышли еще соседи, но уже без паники. Я поглядывал в глазок, но из-за того, что шатало, это было не очень просто. Ощущения, я бы сказал, примерно как в плацкартном вагоне поезда: шатает, стоять легко, но ровно стоять почти невозможно. Это я на втором этаже (нумерация с 0, по российским меркам это 3-й этаж). Что было на этажах выше — я боюсь представить. Друг говорил, на 9-м у него межкомнатные двери начали хлопать во все стороны.
Я принял нерациональное решение остаться в квартире. Трясло относительно долго, говорят, обычно минута максимум, а то и меньше, тут казалось минуты 3 было, хотя, может, это когнитивное искажение. Позже вроде утихло, но минут через 10 снова затрясло, но чуть слабее, продолжалось меньше минуты.
В местных чатах пошло бурное обсуждение, кто-то пошел спать обратно, кто-то вышел и гулял подальше от домов. Очень много местных сели в машины и куда-то поехали.
Видел, как проезжали скорые с мигалками, но без спецсигнала. Минут через 30 от начала большинство жителей, ходившие вокруг моего дома, зашли обратно. Но и, кстати, по моим ощущениям, выбежали всего человек 10–15, хотя дом около 15 этажей.
Выбежавшие владельцы кафе и мелких магазинов открыли свои двери и поили людей бесплатным чаем, они начали работать раньше. Знаю, что есть точки, где бесплатно можно поесть горячего супа. Волонтеры в русских чатах ищут, куда можно прийти и сдать кровь, но пока точно вроде не нашли, куда можно прийти.
Разрушений в Мерсине вроде как нет, хотя кто-то писал, что появились трещины в стенах домов. Я побродил около 8 утра по округе, ничего не заметил. Прятаться уже никто не прячется, но администрация указала места, где можно пересидеть, если не хочется идти домой.
Толчки происходят раз в 15–20 минут, если скачать приложение со статистикой, то там их много. Большая часть уже силы 3,5–5,5, и где-то в том же районе, что и основной удар. Однако недавно вот были толчки в Силифке (это от Мерсина в другую сторону от эпицентра) и Адане.
Про траур пока не слышал. Что интересно, недавно была учебная тревога на случай землетрясения, и телефоны орали сиреной, но сегодня, как я понял, это ни у кого не сработало.
Помимо Турции толчки почувствовали на Северном Кипре, в Бейруте (Ливан), Латакии и Дамаске (Сирия). Собрали всё, что известно о происшествии на данный момент.