В Бердске простятся с погибшим в спецоперации — мужчина с таким же именем был судим за громкое убийство

Житель Бердска Дмитрий Климентьев погиб в зоне СВО. Мужчина погиб 3 января, сообщают на официальном сайте администрации Бердска. Также информацию корреспонденту НГС подтвердили в пресс-службе мэрии. Дмитрий проходил службу по контракту.
— Дмитрий Владимирович родился 21 июня 1987 года в селе Карпысак Тогучинского района Новосибирской области, где окончил среднюю общеобразовательную школу, а затем обучался токарному мастерству в Бердском политехническом колледже. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким участника СВО. Мы скорбим вместе с вами и всегда будем помнить подвиг российских воинов — героев и защитников мира, — написали в администрации Бердска.
Церемония прощания с Дмитрием Климентьевым состоится сегодня, 3 февраля, с 2 до 3 часов на территории Бердского городского кладбища в прощальном зале.
Полный тезка Дмитрия Климентьева имел судимость вместе со своим братом Иваном Климентьевым. Как написано в документах Новосибирского областного суда, братьев признали виновными в убийстве. Дмитрия Климентьева признали виновным по пункту «ж» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц) и пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (кража группой лиц по предварительному сговору). Дмитрий Климентьев получил 18 лет лишения свободы с ограничением свободы на 2 года.
Дмитрий и Иван Климентьев были осуждены за громкое убийство сироты на Центральном пляже. В мае 2019 года Роман Шахматов должен был встретиться с другом на пляже в Академгородке, однако перестал выходить на связь. Тогда знакомый пошел на его поиски.
— Друг пошел на пляж его искать. Пришел, а там уже была полиция и были люди, которые пытались остановить ему кровь. Ему перерезали сонную артерию, — рассказывала корреспонденту НГС София Гергерт, директор магазина «Белка», в котором работал погибший.
В пресс-службе администрации Бердска не владеют информацией о судимостях погибшего.
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