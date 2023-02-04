В Бердске простятся с погибшим в спецоперации — мужчина с таким же именем был судим за громкое убийство

В конце января НГС рассказывал историю бывшего заключенного Максима, которого не взяли в ЧВК «Вагнер» из мест лишения свободы, но Максим со свободы пытается попасть в ЧВК и уехать на спецоперацию. О том, можно ли искупить грехи участием в боевых действиях и как отбирают в ЧВК, Максим рассказал корреспонденту НГС Ксении Лысенко.