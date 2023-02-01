«Моей бабуле хватает 15 тысяч»: читателей НГС возмутила история женщины, которая жалуется на пенсию в 50 тысяч

Рассказ пенсионерки, которая работала до 73 лет и получает пенсию в 51 тысячу рублей, возмутил читателей НГС. Женщине из Тюмени не хватает этих денег на комфортную жизнь, приходится большую часть средств тратить на коммунальные платежи, продукты и лекарства. Но новосибирцы уверены, что на пенсию в 50 тысяч можно жить хорошо, потому что у многих ниже даже зарплата.
— Сливочное масло уже стоит 700 рублей за килограмм! А упаковка 180 граммов — 149 рублей. Дешевле только маргарин. Растительное масло — 140 рублей. Хлеб уже стоит 40–50 рублей. Говорят, что пожилым людям полезно есть рыбу. Самая дешевая стоит больше 400 рублей за килограмм. Про полезную красную рыбу я молчу. Я стараюсь питаться хорошо: покупаю себе сливочное масло, сыр, молоко, кефир, говяжий фарш, курицу, рыбу, крупы, — объяснила жительница Тюмени журналистам.
Публикуем истории, которые оставили читатели в комментариях.
— 50 тысяч пенсия — это по нашим меркам шикарно. У меня мать в сельской местности, около 15 пенсию получает, живет в своем доме. И не 80 квадратов, а 40 всего (у героини статьи квартира 80 кв. м. — Прим. ред.). И тоже нужны временами и лекарства, и прочее. Лет 10 назад подрабатывала еще пару лет диспетчером в такси (по меркам города — платили копейки). В доме ремонт сделать успела с заменой всей проводки, отопления и водоснабжения, туалет и душевую в доме — много чего своими руками, после работы. У меня после выплаты по ипотеке в хорошие месяцы максимум 40 остается от зарплаты, а еще квартплата и прочее, — написал читатель под ником goliaff.
— Я на Севере 33 года проработала, последние 13 лет в налоговой, уволилась с зарплатой в 42 тысячи, переехала сюда, квартира от родителей — коммуналка 6 тысяч, еще здесь 4 года поработала за несчастные 20 тысяч, живу одна, сын отдельно с семьей, пенсия 34 тысячи. На еде не экономлю, вещи, лекарства покупаю. В принципе, на всё бы хватало, если с умом деньги тратить, а уж 50 тысяч — вообще за глаза. Видать тётенька привыкла жить на широкую ногу, с ее пенсии как минимум 10–15 тысяч еще и откладывать можно ежемесячно, — высказался читатель.
— У нас детей четверо, работает только муж, около 100–120 тысяч на всех, плюс доход от сдачи в аренду квартиры, 15 тысяч, которым перекрываем коммуналку за свое и арендное жилье. По 20 тысяч на каждого. Ни о каких накоплениях и зубах даже речи нет. К стоматологам ходим в бесплатную поликлинику. Продукты покупаем на оптовке, из мяса только курица. И то, покупаем от фабрики, по 10 штук, разделываем. Летом дача выручает. Овощи и ягода все свои, летом кур держим, что-то даже продаем. Одежду верхнюю покупаю на «Авито». Обувь на детей — разорение. Езжу сейчас по всем распродажам, чтоб хоть как-то потребности перекрыть. А, и да, я работала с 17 до 32 лет, потом начался длительный декрет. Пенсия по текущим расчетам 8700. Надеюсь, еще успею поработать для повышения уровня этой пенсии хотя бы до 15 тысяч, — написал читатель Yaya.
— А я работаю и получаю эти же 50, иногда 52 тысячи, и при этом имею несовершеннолетнего, которого надо учить, кормить и одевать, а также двух внуков...
— А моей бабуле хватает 15 тысяч. Конечно, не шикует. И категорически отказывается, если мои родители предлагают ей помогать деньгами. Кстати, кредиты она не берет и говорит, что кредит — это первый шаг в рабство, — сообщил новосибирец под ником OneskuK.
— Получаю пенсию по старости, инвалид 2-й группы и ветеранские всего 31 000 рублей. Жена 19 000 рублей, нам хватает и внукам помогаем четверым, — объяснил сибиряк.
Недавно мы рассказывали, что некоторым новосибирцам, чтобы жить или, как они сами выражаются, существовать, приходится много работать. НГС пообщался с двумя женщинами, одна из них работает продавцом в мясном отделе и мастером по депиляции, другая — поваром в детском саду и уборщицей в компании.