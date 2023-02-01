«Моей бабуле хватает 15 тысяч»: читателей НГС возмутила история женщины, которая жалуется на пенсию в 50 тысяч

— У нас детей четверо, работает только муж, около 100–120 тысяч на всех, плюс доход от сдачи в аренду квартиры, 15 тысяч, которым перекрываем коммуналку за свое и арендное жилье. По 20 тысяч на каждого. Ни о каких накоплениях и зубах даже речи нет. К стоматологам ходим в бесплатную поликлинику. Продукты покупаем на оптовке, из мяса только курица. И то, покупаем от фабрики, по 10 штук, разделываем. Летом дача выручает. Овощи и ягода все свои, летом кур держим, что-то даже продаем. Одежду верхнюю покупаю на «Авито». Обувь на детей — разорение. Езжу сейчас по всем распродажам, чтоб хоть как-то потребности перекрыть. А, и да, я работала с 17 до 32 лет, потом начался длительный декрет. Пенсия по текущим расчетам 8700. Надеюсь, еще успею поработать для повышения уровня этой пенсии хотя бы до 15 тысяч, — написал читатель Yaya.