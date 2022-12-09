Торгует мясом и делает депиляцию. Как сибирячки успевают работать в нескольких местах и зачем им это надо

Яна, продавец в мясном отделе и мастер по депиляции

Яне Семеновой 36 лет, она окончила училище по профессии продавец. На первую работу женщина устроилась в 16 лет, пока училась в колледже. Трудилась продавцом и добилась свободного посещения на учебе, то есть сдавала экзамены и работала по профессии.

— Потом я была официантом в ресторане, барменом, исполняла функции администратора. У меня хороший опыт в общепите, — отметила Яна.

Потом женщина вышла замуж и родила ребенка, сейчас сыну Яны 13 лет, и он часто помогает маме по дому. Когда мальчику был год, Яна прошла обучение на мастера маникюра и сразу же начала работать. По словам женщины, было сложно, но она смогла, потому что заниматься маникюром ей понравилось.