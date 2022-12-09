Торгует мясом и делает депиляцию. Как сибирячки успевают работать в нескольких местах и зачем им это надо

Некоторым новосибирцам, чтобы жить или, как они сами выражаются, существовать, приходится много работать. Для одних это возможность заработать деньги на свою глобальную цель, для других — необходимость. НГС поговорил с двумя женщинами, одна из них работает продавцом в мясном отделе и мастером по депиляции, другая — поваром в детском саду и уборщицей в компании. Читайте их короткие истории в материале.
Яна, продавец в мясном отделе и мастер по депиляции
Яне Семеновой 36 лет, она окончила училище по профессии продавец. На первую работу женщина устроилась в 16 лет, пока училась в колледже. Трудилась продавцом и добилась свободного посещения на учебе, то есть сдавала экзамены и работала по профессии.
— Потом я была официантом в ресторане, барменом, исполняла функции администратора. У меня хороший опыт в общепите, — отметила Яна.
Потом женщина вышла замуж и родила ребенка, сейчас сыну Яны 13 лет, и он часто помогает маме по дому. Когда мальчику был год, Яна прошла обучение на мастера маникюра и сразу же начала работать. По словам женщины, было сложно, но она смогла, потому что заниматься маникюром ей понравилось.
— Вспоминаю, что сыну был год, а я ногти стригла, сейчас сложно такое представить, но я справлялась, — уверена Яна. — Я работала всегда, не было такого, чтобы сидела и ничего не делала. Мастером маникюра проработала долго, но здоровье подкосилось, появилась аллергия, остеохондроз, правая рука двигается с трудом. В этом году я решила, что снова хочу быть в бьюти-сфере, вошла в бизнес, но аккуратно.
Чтобы выйти из зоны комфорта, Яна даже пробовала себя в роли таксиста, но через некоторое время уволилась, потому что поняла, что такая работа не для нее. Сейчас у женщины есть студия по депиляции, но пока она ее не развивает, потому что обучилась профессии недавно. Как рассказала Яна, эта работа сезонная, зимой люди удаляют волосы реже, но перед Новым годом и в теплое время спрос растет. У нее полностью оборудованная студия, там может работать и парикмахер, и мастер маникюра, но Яна не торопится вкладывать в бизнес большие деньги и решила действовать аккуратно.
На вторую работу — продавцом в мясном отделе — сибирячка устроилась, чтобы содержать студию. Она торгует мясом в небольшом магазине в торговом центре Академгородка за 30 тысяч рублей в месяц, четыре дня работает, четыре отдыхает, график с 09:00 до 20:00.
— Я не женщина-олигарх. Зарабатываю немного, на жизнь хватает. Когда есть цель и желание, то хочется двигаться дальше и достигать своих целей. На депиляцию у меня пока мало клиентов, но это всё ждет своего часа. Как у всех людей, у меня бывают сложности, но мы сами себе всё создаем.
Яна призналась, что тратит деньги по необходимости. Она не шопоголик, поэтому не покупает каждый день одежду, но если надо, то может себе позволить. Много денег уходит на машину: как пошутила женщина, автомобиль любит, чтобы на него тратили деньги, и от этого никуда не деться.
— Лучше работать на одной работе, не тратить свою энергию на несколько задач. Сейчас я знаю, что надо делать, доверяю своей интуиции, я решила, что в декабре начну заниматься рекламой услуг по депиляции. Главное, что у меня есть цель и понимание, чего я хочу.
Анна, повар в детском саду и уборщица в компании
Анне Одинцовой 48 лет, она долгое время работала воспитателем в детском саду, но когда, по ее словам, система образования поменялась, женщина не смогла это вынести и уволилась.
— Раньше образование было образованием, а сейчас услуга для народа. Воспитатель должен быть авторитетом, а его втоптали в грязь, он ни на что не имеет права. Каждый день родители, которые младше меня, приходили и тыкали меня мордой, как щенка, а такое не в моем характере. Родители сразу приходят с негативом и смотрят с подозрением, потому что прочитали что-то в СМИ о единичных случаях, — уверена Анна.
После женщина прошла курсы для поваров в техникуме, но из-за того, что зарплата всего 17 тысяч рублей, она нашла подработку. Поваром Анна работает 8 часов каждый день, а после 18:00 — уборщицей в компании 1 час. В субботу и воскресенье сибиряка отдыхает, двух выходных, по ее мнению, достаточно, но хотелось бы и больше.
— Вы знаете, какие низкие зарплаты у повара в детском саду? — спрашивает Анна. — Минимальная оплата труда. Уборщицей проще, часок поработала, я никого не вижу, меня никто не видит. Не тяжело, привыкла, надо, Федя, надо.
Анна живет без мужа, но у нее есть две дочери: старшей 24 года, она живет отдельно, а младшей 14 лет, она отличница и занимается танцами. Женщина уверена, что помогать по дому детям не обязательно, лучше учиться, а наработаться дочка еще успеет.
— Я из Советского Союза, меня воспитали на слове «надо», это сейчас хочу или не хочу, могу или не могу. Когда есть слово «надо», тогда нет слова «стресс». Я, может, вообще работать не хотела в своей жизни, хотела бы лежать на диване, ходить в спа-салоны, заниматься шопингом, но хотеть и мочь — разные вещи.
Зарплаты с двух работ женщине хватает, она даже смогла накопить на собственный участок, где еще нет домика, есть только огород. В будущем Анна планирует построить небольшой дом, чтобы приезжать туда летом поработать. По ее словам, смена обстановки и вида труда — это отдых.
— В городе мало работаю, надо еще и там поработать, — смеется Анна. — Зарплаты на существование хватает, мы не голодаем. Мы живем не так, как нынешние люди, не ходим в кафе, не едим фастфуд, если мы куда-то выходим, то в театр, аквапарк или просто прогуляться. Живут люди тогда, когда могут позволить себе слетать за границу или съездить на море, а мы поели, попили, сходили на работу.
По мнению Анны, она бы никогда снова не стала работать воспитателем, хотя их зарплата выше, чем получает сибирячка. На вопрос о том, лучше работать на одной работе или на нескольких, женщина ответила: «Смотря какая работа».
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