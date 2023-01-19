«А-а-а-а-а, слава Богу!» Мы сняли на видео эмоции людей, окунувшихся в ледяную прорубь (это стоит увидеть)

— Тепло!



— А что ж вы так кричали?

— Потому что тепло!



Каких только диалогов не было этой ночью у крещенских купелей. Продрогшие, дрожащие, в мокрой одежде и с посиневшими от холода губами — зато довольные. Тысячи россиян по крещенской традиции окунулись в иордань, чтобы смыть грехи. Ничто и никто не мог остановить их — кто-то приходил с гипсом на руке, кто-то до последнего отчаянно сопротивлялся и отказывался заходить в ледяную воду (но в итоге окунался), а вот эти медсестры пришли к проруби сразу после тяжелой рабочей смены.