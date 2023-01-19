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«А-а-а-а-а, слава Богу!» Мы сняли на видео эмоции людей, окунувшихся в ледяную прорубь (это стоит увидеть)

Показываем в одном видео самые яркие эмоции с крещенских купаний

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Видео: Городские порталы

— Тепло!

— А что ж вы так кричали?

— Потому что тепло!

Каких только диалогов не было этой ночью у крещенских купелей. Продрогшие, дрожащие, в мокрой одежде и с посиневшими от холода губами — зато довольные. Тысячи россиян по крещенской традиции окунулись в иордань, чтобы смыть грехи. Ничто и никто не мог остановить их — кто-то приходил с гипсом на руке, кто-то до последнего отчаянно сопротивлялся и отказывался заходить в ледяную воду (но в итоге окунался), а вот эти медсестры пришли к проруби сразу после тяжелой рабочей смены.

Самые яркие эмоции людей, окунувшихся в купель, и забавные диалоги у прорубей смотрите в нашем видеосюжете, который опубликован чуть выше.

Если вам хочется еще больше впечатляющих кадров — загляните в этот пробирающий до мурашек фоторепортаж из купелей.

Тем, кто еще не окунулся, но собирается сделать это в ближайшее время, советуем прочитать наш мануал, в котором мы собрали 8 вещей, которые люди зря делают в Крещение.

А тем, кто хочет, но боится, рекомендуем вдохновиться двумя красотками из Архангельска (внимание, им уже за 70 лет!), которые систематически окунаются в ледяную воду. Это помогает им поддерживать здоровье и красоту. И знаете, они действительно выглядят роскошно для своих лет!

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