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Авиакомпания Azur Air попала под дело из-за отсутствия заботы о пассажирах задержанного рейса Новосибирск — Пхукет

Для них не было организовано питание и нормальное размещение для ожидания, заявили в прокуратуре

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Задержка возникла из-за неприбытия самолета

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Новосибирская транспортная прокуратура отчиталась о проверке инцидента, связанного с 12-часовым ожиданием пассажирами рейса Новосибирск — Пхукет. 300 человек с детьми 10 декабря 2022 года надолго застряли в аэропорту Толмачево по вине авиаперевозчика Azur Air.

— Вопреки требованиям закона в период 11-часового ожидания отправления рейса пассажиры своевременно не были обеспечены горячим питанием, размещение граждан в гостинице авиаперевозчиком надлежащим образом не организовано, — сообщили НГС в прокуратуре.

В отношении Azur Air возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Ее нарушение грозит юридическим лицам штрафом от 20 до 30 тысяч рублей.

Руководителю авиакомпании прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.

НГС еще в день задержки рейса обращался за комментарием к Azur Air, но авиакомпания не ответила на запрос редакции.

18 января рейс из Омска в Новосибирск задержали на 9 часов. Пассажиров разместили в гостинице.

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