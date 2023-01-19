Авиакомпания Azur Air попала под дело из-за отсутствия заботы о пассажирах задержанного рейса Новосибирск — Пхукет

Новосибирская транспортная прокуратура отчиталась о проверке инцидента, связанного с
— Вопреки требованиям закона в период
В отношении Azur Air возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг ненадлежащего качества или с нарушением установленных законодательством Российской Федерации требований). Ее нарушение грозит юридическим лицам штрафом от 20 до 30 тысяч рублей.
Руководителю авиакомпании прокурором внесено представление об устранении нарушений закона.
НГС еще в день задержки рейса обращался за комментарием к Azur Air, но авиакомпания не ответила на запрос редакции.
18 января рейс из Омска в Новосибирск задержали на 9 часов. Пассажиров разместили в гостинице.