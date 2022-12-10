«300 человек с детьми более 12 часов сидят в Толмачево»: рейс в Таиланд задерживают из Новосибирска

В Новосибирске рейс на Пхукет задержали на 10 часов — ожидают вылета более 300 пассажиров с детьми. По расписанию борт должен был вылететь 10 декабря в 02:50, сейчас расчетное время вылета — 13:00.
— Задержка из-за неприбытия самолета. Резервный борт прибывает, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта Толмачево.
Возмущенный пассажир обратился в редакцию.
— 300 человек с детьми уже более 12 часов сидят в Толмачево, авиакомпания Azur Air постоянно переносит время вылета! Нам питание не предоставили, воды тоже, — рассказал читатель НГС. — Но потом узнали, что все-таки какую-то еду давали кому-то. Некоторым дали отель, там пять комнат было.
Читатель также назвал возможную причину задержки.
— Самолет, который с Пхукета летел. Он там два часа покружил и сел обратно, потому что сломалась система кондиционирования. И Azur всё это время искал самолет, который может нас отвезти и забрать людей оттуда, — добавил мужчина.
Новосибирская транспортная прокуратура отреагировала на произошедшее.
— В настоящее время ожидают вылета 322 пассажира, из них 40 детей. Осуществляются надзорные мероприятия, организован выездной прием граждан, — сообщили в ведомстве.
Редакция НГС обратилась за комментариями в Azur Air.
Вылет самолета из Новосибирска на остров Пхукет в Таиланде задержали почти на сутки и на прошлой неделе.