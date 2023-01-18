«Что вы, как бздыхи, меня позорите!» Как мечта жить в своем доме у моря разбилась о сочинский быт

Два года прошли в полной эйфории, нам было нежарко летом, мы фотографировались возле каждой пальмы, офигевали от цветов зимой и не верили своим глазам. Мы не мерзли зимой, ходили в легкой одежде, по этому поводу мой двоюродный брат — местный житель постоянно убивался.

— Зима на улице! Наденьте куртки! Что вы, как бздыхи, меня позорите! — говорил Игорь.

Мерзнуть мы всё-таки стали, и даже пуховки пригодились. Долгое время с двумя детьми и большой собакой мы маялись в съемном жилье. Что-то хорошее снять, естественно, не получалось. Кто захочет пускать в квартиру странных людей с одинаковыми детьми и немецкой овчаркой?