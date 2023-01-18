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«Что вы, как бздыхи, меня позорите!» Как мечта жить в своем доме у моря разбилась о сочинский быт

Почему на главном курорте страны нельзя покупать жилье в садоводствах

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Даже собачка страдает от отсутствия дорог

Даже собачка страдает от отсутствия дорог

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Сад, в котором на ветках растут мандарины, хурма и киви, залитый солнцем маленький уютный домик, ароматные розы в палисаднике и море, на которое смотришь, попивая утренний кофе. Такая идеальная картинка рисовалась в моем воображении, когда мы с мужем в 2010 году решились на переезд в Сочи. В холодном Иркутске я часами сидела на сайтах продажи недвижимости и мечтала, мечтала. Картинки рисовались в моей голове совершенно реалистичные. В тех местах я выросла, мои бабушка и дедушка жили в Абхазии, где мы проводили каждое лето.

Решили ехать осенью 2011 года, в Иркутске уже по ночам были минусовые температуры, а в Сочи — +30. Погрузили на машину дочек-двойняшек, собаку — немецкую овчарку, чайник, кастрюлю и отчалили навстречу мечте.

Каждый день любоваться на море — мечта всех россиян

Каждый день любоваться на море — мечта всех россиян

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Два года прошли в полной эйфории, нам было нежарко летом, мы фотографировались возле каждой пальмы, офигевали от цветов зимой и не верили своим глазам. Мы не мерзли зимой, ходили в легкой одежде, по этому поводу мой двоюродный брат — местный житель постоянно убивался.

— Зима на улице! Наденьте куртки! Что вы, как бздыхи, меня позорите! — говорил Игорь.

Мерзнуть мы всё-таки стали, и даже пуховки пригодились. Долгое время с двумя детьми и большой собакой мы маялись в съемном жилье. Что-то хорошее снять, естественно, не получалось. Кто захочет пускать в квартиру странных людей с одинаковыми детьми и немецкой овчаркой?

Несколько лет провели в жилых гаражах, на каких-то дачах. Жуть берет, как вспомню. Всё это время в Иркутске продавали дом. И прекрасно понимали, что денег, вырученных за него, не хватит даже на маленькую комнатушку в Сочи. Хотя цены на недвижимость тогда были не такие адские, как сейчас. Мне всё чаще приходила в голову мысль: не куплю ничего, вернусь в Иркутск. Но судьба всё-таки решила не возвращать нас в холодную Сибирь.

Дача на Байкальском тракте продалась всего за 1 миллион 200 тысяч рублей. Мы пытались найти что-то на эти деньги. И поиски привели нас в одно из крупнейших садоводств «Золотой Гребешок». Маленький домик и 7 соток земли отдавали за 2 миллиона 200 тысяч. То есть нам не хватало «всего-то» миллиона рублей. Но когда я увидела раскидистые кусты мандарина, огромные деревья инжира и... совершенно ровный участок, что в Сочи большая редкость, поняла: он мой!

Каким образом за месяц нашли миллион рублей, рассказывать не буду. Но мы это сделали! Казалось бы, мечты сбываются! Сиди себе на балкончике второго этажа, смотри, как самолеты взлетают (рядом аэропорт), а вдалеке — море, пусть и не слышно шепот волн, зато видно хорошо. Но недолго музыка играла. Сосед построил на своем участке огромную махину — трехэтажный коттедж. И всё! Накрылся мой красивый вид!

Мандарины в моем саду

Мандарины в моем саду

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А потом я в полной мере оценила все прелести садоводства: отсутствие дорог, освещения, напряжения в сетях и бесконечные склоки в группах в мессенджерах. Кстати, на офлайн-собраниях вообще доходило до рукоприкладства. Нынешнее правление в своем стремлении прийти к власти устроило потасовку с пожилым мужчиной. С собрания вернулась вся в крови, слава богу, чужой, пытались с содом отбить несчастного мужчину. И решила больше не ходить на собрания. Тем более нынешний председатель просто исключила всех 900 жителей из членов садоводства, нужно было идти к ней на поклон, чтобы снова в него вступать. Я решила этого не делать, лишний раз встречаться с агрессивными женщинами, которые фактически захватили власть в СНТ, совсем не хотелось. Мы творческие люди с тонкой душевной организацией и противостоять насилию можем только с помощью пера. В результате на момент ее избрания членами числились 117 человек, 50 якобы проголосовали за нее. Вот такие выборы!

Так и жили три года, особо председателя не видели, пока садоводство не вошло в антирейтинг крупных должников Краснодарского края и Адыгеи за потребленную электроэнергию. По данным на конец 2022 года, мы задолжали 35 миллионов рублей! Я плачу исправно в кассу энергокомпании. Откуда долги? Это секретная информация! Председатель не сообщает. Что делается для того, чтобы их погасить, — тоже. Садоводы переходят на прямые договоры с «ТНС энерго Кубань». Хорошее решение, но, для того чтобы это сделать, правление требует погасить долги по членским взносам. А членские взносы уже три года не утверждаются общим собранием, не публикуется смета, не предоставляется отчет. То есть платить в год по 7 тысяч 900 рублей я должна просто так, содержать какие-то штатные единицы в виде председателя, бухгалтера, кассира, электрика, сантехника, которых я никогда в жизни в глаза не видела. При этом отдельно собирайте на дороги, на потери в сетях, на насос и всё остальное. К тому же, если даже все жители садоводства перейдут на прямые договоры, долги-то всё равно распределят на всех. В результате наше СНТ пришло к банкротству. Виноваты все: предыдущий председатель, жители СНТ — только не правление.

Конечно, будут потери в сетях, если они висят на соплях

Конечно, будут потери в сетях, если они висят на соплях

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Кстати о дорогах. Неравнодушные жители объявили сбор средств на ремонт центральной дороги, она была совершенно разбита, рейсовый автобус из-за этого отменили.

— Хорошее дело, нужно участвовать, надоело по кочкам ездить, — думала я. Сначала «кто сколько может», потом дошло до публикации персональных данных в чатах якобы злостных неплательщиков. Я была в разъездах, вернулась к теме дороги, когда народ, который уже сдал деньги, требовал отчета. Сколько собрали, сколько потратили и на что. Ага, сейчас. Никто даже не подумал отчитываться. Но поскольку дорогу не достроили, стали снова требовать деньги. Вы бы отдали? Вот и я не дала, стала ждать отчета, да так и не дождалась. Теперь я за счет других езжу по хорошим дорогам. А что делать, переведу деньги совершенно незнакомой мне Алевтине Васильевне, а вдруг она финансирует запрещенную в России террористическую организацию? Откуда мне знать, а потом за мной приедет «черный воронок». Время-то сейчас опасное, нужно быть начеку.

Недавно меня и других бедолаг, которые не перешли на прямой договор с «ТНС энерго Кубань», правление начало пугать отключениями электроэнергии. При этом долгов у меня нет, домик маленький, живем вдвоем, сжигаем совсем не много киловатт. Оказалось, на запугивание у правления нет полномочий. И заставить перейти на прямые договоры они не имеют никаких прав, так мне ответили в пресс-службе «ТНС энерго Кубань». Да и вообще житель садоводства может напрямую обратиться к ним за заключением договора, а не ходить с поклоном к председателю. Что я сейчас и делаю. При этом местный участковый игнорирует заявления о возможном превышении полномочий со стороны председателя и правления, которые пугают людей отключением. Его понять можно, работы и так непочатый край, а тут еще эти садоводы.

Власти тоже бегут от нас как от чумы. В группах СНТ в мессенджерах меня давно заблокировали из-за неугодных вопросов. Да и слава богу, читать всё это невозможно, терки постоянные. А главное, никакого решения всех этих проблем не предвидится. Сейчас я хочу только одного: как можно быстрее сбежать из этой клоаки. Тем более цены на землю в Сочи серьезно изменились и стоимость моего участка выросла в 10 раз. Это, кстати, большой плюс. Покупателей уже ищу, надеюсь, они не читают мою колонку.

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