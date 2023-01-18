«Что вы, как бздыхи, меня позорите!» Как мечта жить в своем доме у моря разбилась о сочинский быт

Сад, в котором на ветках растут мандарины, хурма и киви, залитый солнцем маленький уютный домик, ароматные розы в палисаднике и море, на которое смотришь, попивая утренний кофе. Такая идеальная картинка рисовалась в моем воображении, когда мы с мужем в
Решили ехать осенью 2011 года, в Иркутске уже по ночам были минусовые температуры, а в Сочи —
Два года прошли в полной эйфории, нам было нежарко летом, мы фотографировались возле каждой пальмы, офигевали от цветов зимой и не верили своим глазам. Мы не мерзли зимой, ходили в легкой одежде, по этому поводу мой двоюродный брат — местный житель постоянно убивался.
— Зима на улице! Наденьте куртки! Что вы, как бздыхи, меня позорите! — говорил Игорь.
Мерзнуть мы всё-таки стали, и даже пуховки пригодились. Долгое время с двумя детьми и большой собакой мы маялись в съемном жилье. Что-то хорошее снять, естественно, не получалось. Кто захочет пускать в квартиру странных людей с одинаковыми детьми и немецкой овчаркой?
Несколько лет провели в жилых гаражах, на каких-то дачах. Жуть берет, как вспомню. Всё это время в Иркутске продавали дом. И прекрасно понимали, что денег, вырученных за него, не хватит даже на маленькую комнатушку в Сочи. Хотя цены на недвижимость тогда были не такие адские, как сейчас. Мне всё чаще приходила в голову мысль: не куплю ничего, вернусь в Иркутск. Но судьба всё-таки решила не возвращать нас в холодную Сибирь.
Дача на Байкальском тракте продалась всего за
Каким образом за месяц нашли миллион рублей, рассказывать не буду. Но мы это сделали! Казалось бы, мечты сбываются! Сиди себе на балкончике второго этажа, смотри, как самолеты взлетают (рядом аэропорт), а вдалеке — море, пусть и не слышно шепот волн, зато видно хорошо. Но недолго музыка играла. Сосед построил на своем участке огромную махину — трехэтажный коттедж. И всё! Накрылся мой красивый вид!
А потом я в полной мере оценила все прелести садоводства: отсутствие дорог, освещения, напряжения в сетях и бесконечные склоки в группах в мессенджерах. Кстати, на офлайн-собраниях вообще доходило до рукоприкладства. Нынешнее правление в своем стремлении прийти к власти устроило потасовку с пожилым мужчиной. С собрания вернулась вся в крови, слава богу, чужой, пытались с содом отбить несчастного мужчину. И решила больше не ходить на собрания. Тем более нынешний председатель просто исключила всех 900 жителей из членов садоводства, нужно было идти к ней на поклон, чтобы снова в него вступать. Я решила этого не делать, лишний раз встречаться с агрессивными женщинами, которые фактически захватили власть в СНТ, совсем не хотелось. Мы творческие люди с тонкой душевной организацией и противостоять насилию можем только с помощью пера. В результате на момент ее избрания членами числились
Так и жили три года, особо председателя не видели, пока садоводство не вошло в антирейтинг крупных должников Краснодарского края и Адыгеи за потребленную электроэнергию. По данным на конец 2022 года, мы задолжали
Кстати о дорогах. Неравнодушные жители объявили сбор средств на ремонт центральной дороги, она была совершенно разбита, рейсовый автобус из-за этого отменили.
— Хорошее дело, нужно участвовать, надоело по кочкам ездить, — думала я. Сначала «кто сколько может», потом дошло до публикации персональных данных в чатах якобы злостных неплательщиков. Я была в разъездах, вернулась к теме дороги, когда народ, который уже сдал деньги, требовал отчета. Сколько собрали, сколько потратили и на что. Ага, сейчас. Никто даже не подумал отчитываться. Но поскольку дорогу не достроили, стали снова требовать деньги. Вы бы отдали? Вот и я не дала, стала ждать отчета, да так и не дождалась. Теперь я за счет других езжу по хорошим дорогам. А что делать, переведу деньги совершенно незнакомой мне Алевтине Васильевне, а вдруг она финансирует запрещенную в России террористическую организацию? Откуда мне знать, а потом за мной приедет «черный воронок». Время-то сейчас опасное, нужно быть начеку.
Недавно меня и других бедолаг, которые не перешли на прямой договор с «ТНС энерго Кубань», правление начало пугать отключениями электроэнергии. При этом долгов у меня нет, домик маленький, живем вдвоем, сжигаем совсем не много киловатт. Оказалось, на запугивание у правления нет полномочий. И заставить перейти на прямые договоры они не имеют никаких прав, так мне ответили в пресс-службе «ТНС энерго Кубань». Да и вообще житель садоводства может напрямую обратиться к ним за заключением договора, а не ходить с поклоном к председателю. Что я сейчас и делаю. При этом местный участковый игнорирует заявления о возможном превышении полномочий со стороны председателя и правления, которые пугают людей отключением. Его понять можно, работы и так непочатый край, а тут еще эти садоводы.
Власти тоже бегут от нас как от чумы. В группах СНТ в мессенджерах меня давно заблокировали из-за неугодных вопросов. Да и слава богу, читать всё это невозможно, терки постоянные. А главное, никакого решения всех этих проблем не предвидится. Сейчас я хочу только одного: как можно быстрее сбежать из этой клоаки. Тем более цены на землю в Сочи серьезно изменились и стоимость моего участка выросла в